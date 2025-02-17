Стали хуже жить? Тюменская область ухудшила позиции в рейтинге качества жизни

Posted 17 февраля, 05:10
Published 17 февраля, 05:10
Modified 17 февраля, 05:12
Updated 17 февраля, 05:12
В число показателей, влияющих на итоговый балл, вошли доходы населения, рынок труда, жилищные условия населения, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, развитие транспортной инфраструктуры и т. д.
Тюменская область набрала 64,8 балла из 100 возможных. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область — итоговый балл данных регионов и городов превысил 80 баллов.
Среди регионов УрФО лучший результат показал Ханты-Мансийский автономный округ — он занял 10 место в рейтинге с 66,066 баллами. Свердловская и Челябиинская области расположились на 15 и 20 местах соответственно, Ямал — на 25 месте. Курганская область по качеству жизни попала в топ-10 регионов России с самыми низкими показателями и заняла 76 место и 85 возможных.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые отрасли. В списке — добыча нефти и газа, добыча полезных ископаемых, сфера научных исследований и разработок.