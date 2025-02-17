Стали хуже жить? Тюменская область ухудшила позиции в рейтинге качества жизни

Среди регионов УрФО лучший результат показал Ханты-Мансийский автономный округ — он занял 10 место в рейтинге с 66,066 баллами. Свердловская и Челябиинская области расположились на 15 и 20 местах соответственно, Ямал — на 25 месте. Курганская область по качеству жизни попала в топ-10 регионов России с самыми низкими показателями и заняла 76 место и 85 возможных.