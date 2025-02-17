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Posted 17 февраля, 05:10

Published 17 февраля, 05:10

Modified 17 февраля, 05:12

Updated 17 февраля, 05:12

Тюменская область вошла в топ-20 российских регионов по качеству жизни

Стали хуже жить? Тюменская область ухудшила позиции в рейтинге качества жизни

17 февраля 2025, 05:10
Фото: 1MI.

Тюменская область вошла в топ-20 российских регионов по качеству жизни

По итогам 2024 года регион опустился на одну строчку рейтинга — с 16 на 17 место. Такие данные предоставили по результатам исследования аналитики РИА Новости, основываясь на анализе 66 показателей, оценивающих фактическое состояние аспектов условий жизни.

В число показателей, влияющих на итоговый балл, вошли доходы населения, рынок труда, жилищные условия населения, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, развитие транспортной инфраструктуры и т. д.

Тюменская область набрала 64,8 балла из 100 возможных. В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область — итоговый балл данных регионов и городов превысил 80 баллов.

Среди регионов УрФО лучший результат показал Ханты-Мансийский автономный округ — он занял 10 место в рейтинге с 66,066 баллами. Свердловская и Челябиинская области расположились на 15 и 20 местах соответственно, Ямал — на 25 месте. Курганская область по качеству жизни попала в топ-10 регионов России с самыми низкими показателями и заняла 76 место и 85 возможных.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые отрасли. В списке — добыча нефти и газа, добыча полезных ископаемых, сфера научных исследований и разработок.

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