Тюменка, тащившая ребенка «за шкирку» оправдалась за свое поведение

Posted 16 февраля, 06:31
Published 16 февраля, 06:31
Modified 16 февраля, 06:33
Updated 16 февраля, 06:33
«Я мама этого святого ангелочка. Ребёнок любимый и желанный. Эта ситуация некрасивая, но единственная. Для ребёнка, которого не любят и каждый день бьют, он слишком хорошо выглядит и слишком много всего имеет по первой же просьбе. Ребёнок изначально был в куртке, шли мы от машины, а не из магазина. Диванные критики, знать бы, что произошло за кадрами, а потом уже говорить и на видео снимать. В следующий раз, выставляйте всю ситуацию, а не только отрывок. До вчерашнего дня, я тоже думала, что мои соседи хорошие люди, но оказывается не совсем», — написала Сабина Б.
Правда, подписчики сообщества к словам о том, что ребенка никто не обижает отнеслись с недоверием.
«Уронила два раза любимого ангелочка в грязном подъезде» — отметила Ольга М.
«Если ребенок желанный, то простите уронить ребенка и не сожалеть об этом — это очень странно. Видимо, родили и ладно, можно не сильно заботиться дальше…», — написала Анна Б.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне по тюменским пабликам было распространено видео, на котором девушка несла раздетого малыша «за шкирку». В настоящее время по данному факту проводит проверку полиция.