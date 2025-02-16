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Posted 16 февраля, 06:31

Published 16 февраля, 06:31

Modified 16 февраля, 06:33

Updated 16 февраля, 06:33

Тюменка, тащившая ребенка «за шкирку» оправдалась за свое поведение

Тюменка, тащившая ребенка «за шкирку» оправдалась за свое поведение

16 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.
Девушки опубликовала сообщение под постом с видеороликом в сообществе ВК «ЧС Тюмень», в котором поспешила заверить «диванных критиков» в том, что ребенка никто не обижал и не обижает.
«Я мама этого святого ангелочка. Ребёнок любимый и желанный. Эта ситуация некрасивая, но единственная. Для ребёнка, которого не любят и каждый день бьют, он слишком хорошо выглядит и слишком много всего имеет по первой же просьбе. Ребёнок изначально был в куртке, шли мы от машины, а не из магазина. Диванные критики, знать бы, что произошло за кадрами, а потом уже говорить и на видео снимать. В следующий раз, выставляйте всю ситуацию, а не только отрывок. До вчерашнего дня, я тоже думала, что мои соседи хорошие люди, но оказывается не совсем», — написала Сабина Б.

Правда, подписчики сообщества к словам о том, что ребенка никто не обижает отнеслись с недоверием.

«Уронила два раза любимого ангелочка в грязном подъезде» — отметила Ольга М.
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«Если ребенок желанный, то простите уронить ребенка и не сожалеть об этом — это очень странно. Видимо, родили и ладно, можно не сильно заботиться дальше…», — написала Анна Б.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне по тюменским пабликам было распространено видео, на котором девушка несла раздетого малыша «за шкирку». В настоящее время по данному факту проводит проверку полиция.

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