Цены на сливочное масло в Тюмени начали падать

Средняя цена 180-граммовой пачки в тюменских магазинах сегодня составляет 240 рублей. Также отмечено снижение стоимости свинины на 2,7% (10,67 рубля) — до 379 рублей за килограмм. На 2,5% подешевела полукопченая колбаса — килограмм сегодня стоит в среднем 651 рубль, на 9,4% снизились цены на вареную колбасу — килограмм данного продукта продают за 562 рубля. Сыр подешевел за месяц на 1,1% или 11,49 рубля.