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Posted 16 февраля, 06:05

Published 16 февраля, 06:05

Modified 16 февраля, 06:07

Updated 16 февраля, 06:07

В Тюменской области подешевели колбаса, сыры и сливочное масло

Цены на сливочное масло в Тюмени начали падать

16 февраля 2025, 06:05
Фото: 1MI.

В Тюменской области подешевели колбаса, сыры и сливочное масло

За последний месяц стоимость килограмма сливочного масла снизилась на 1,3% или 14,8 рубля — до 1 166 рублей. Об этом сообщили в Росстате.

Средняя цена 180-граммовой пачки в тюменских магазинах сегодня составляет 240 рублей. Также отмечено снижение стоимости свинины на 2,7% (10,67 рубля) — до 379 рублей за килограмм. На 2,5% подешевела полукопченая колбаса — килограмм сегодня стоит в среднем 651 рубль, на 9,4% снизились цены на вареную колбасу — килограмм данного продукта продают за 562 рубля. Сыр подешевел за месяц на 1,1% или 11,49 рубля.

Одновременно с этим подорожали говядина (4,7%), куриные яйца (3,6%), молоко пастеризованное (2,1%), сахар (2,5%). Рекордсменом по росту стоимости стал черный байховый чай — за период с 9 января по 10 февраля он подорожал более чем на 15% или на 198 рублей за килограмм.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год съемные дома выросли в цене на на 14,7%. Размер средней арендной ставки достиг 65,8 тысячи рублей в месяц.

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