Цены на сливочное масло в Тюмени начали падать

Posted 16 февраля, 06:05
Published 16 февраля, 06:05
Modified 16 февраля, 06:07
Updated 16 февраля, 06:07
Средняя цена 180-граммовой пачки в тюменских магазинах сегодня составляет 240 рублей. Также отмечено снижение стоимости свинины на 2,7% (10,67 рубля) — до 379 рублей за килограмм. На 2,5% подешевела полукопченая колбаса — килограмм сегодня стоит в среднем 651 рубль, на 9,4% снизились цены на вареную колбасу — килограмм данного продукта продают за 562 рубля. Сыр подешевел за месяц на 1,1% или 11,49 рубля.
Одновременно с этим подорожали говядина (4,7%), куриные яйца (3,6%), молоко пастеризованное (2,1%), сахар (2,5%). Рекордсменом по росту стоимости стал черный байховый чай — за период с 9 января по 10 февраля он подорожал более чем на 15% или на 198 рублей за килограмм.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год съемные дома выросли в цене на на 14,7%. Размер средней арендной ставки достиг 65,8 тысячи рублей в месяц.