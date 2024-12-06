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Posted 6 декабря, 06:06

Published 6 декабря, 06:06

Modified 6 декабря, 06:08

Updated 6 декабря, 06:08

В эфире «Пусть говорят» суррогатную мать из Тюмени обвинили в мошенничестве

Суррогатную мать из Тюмени обвинили в мошенничестве. Она обманула 20 женщин

6 декабря 2024, 06:06
Фото: 1MI.

В эфире «Пусть говорят» суррогатную мать из Тюмени обвинили в мошенничестве

Сюжет
Дети
Кристина Салаева, жительница областной столицы, находила потенциальных клиентов через интернет, договаривалась о сотрудничестве, предоставляла необходимые медицинские документы, подтверждающие то, что она является идеальным кандидатом для суррогатного материнства.

Мечтающие о ребенке женщины безоговорочно верили Кристине. Привлекала пострадавших и стоимость ее услуг — от 800 до 1,4 миллиона рублей гонорар за рождение ребенка, ежемесячные выплаты в размере 30-45 тысяч рублей и оплата медицинских анализов. Для сравнения, в медклиниках гонорар за услуги суррогатной матери составляет не менее 3 миллионов рублей.

Одной из пострадавших женщин стала Татьяна Маркова, которая мечтала родить ребенка, но по состоянию здоровья сделать это не могла. Суррогатная мать запросила у Татьяны гонорар в 800 тысяч рублей и 30 тысяч ежемесячно. По словам Татьяны, Кристинв регулярно присылала ей поддельные чеки и результаты анализов. А после того, как в общей сложности ей было переведено более 100 тысяч рублей, девушка исчезла.

В аналогичные ситуации попали и другие пострадавшие от деятельности мошенницы женщины. Всего Кристина обманула порядка 20 женщин, а суммы ущерба достигли нескольких миллионов рублей.

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Между тем, сама тюменка аферисткой себя не считает. Девушка в эфире передачи заявила, что это ее обманули клиентки — сначала согласились на то, чтобы она стала суррогатной матерью, а позже передумали.

«Я уже помогла одной семье — родила для них ребенка в 2020 году. Мы общаемся с ними до сих пор», — сообщила тюменка.

В настоящее время пострадавшие от мошеннических действий намерены привлечь Кристину к уголовной ответственности.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени обратилась к ведущим передачи «Мужское/Женское» с просьбой лишить родительских прав ее экс-супруга. За несколько месяцев до этого она пыталась самостоятельно через суд лишить бывшего мужа прав на ребенка, но получил отказ.

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