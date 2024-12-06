Суррогатную мать из Тюмени обвинили в мошенничестве. Она обманула 20 женщин

Posted 6 декабря, 06:06
Published 6 декабря, 06:06
Modified 6 декабря, 06:08
Updated 6 декабря, 06:08
Мечтающие о ребенке женщины безоговорочно верили Кристине. Привлекала пострадавших и стоимость ее услуг — от 800 до 1,4 миллиона рублей гонорар за рождение ребенка, ежемесячные выплаты в размере 30-45 тысяч рублей и оплата медицинских анализов. Для сравнения, в медклиниках гонорар за услуги суррогатной матери составляет не менее 3 миллионов рублей.
Одной из пострадавших женщин стала Татьяна Маркова, которая мечтала родить ребенка, но по состоянию здоровья сделать это не могла. Суррогатная мать запросила у Татьяны гонорар в 800 тысяч рублей и 30 тысяч ежемесячно. По словам Татьяны, Кристинв регулярно присылала ей поддельные чеки и результаты анализов. А после того, как в общей сложности ей было переведено более 100 тысяч рублей, девушка исчезла.
В аналогичные ситуации попали и другие пострадавшие от деятельности мошенницы женщины. Всего Кристина обманула порядка 20 женщин, а суммы ущерба достигли нескольких миллионов рублей.
Между тем, сама тюменка аферисткой себя не считает. Девушка в эфире передачи заявила, что это ее обманули клиентки — сначала согласились на то, чтобы она стала суррогатной матерью, а позже передумали.
«Я уже помогла одной семье — родила для них ребенка в 2020 году. Мы общаемся с ними до сих пор», — сообщила тюменка.
В настоящее время пострадавшие от мошеннических действий намерены привлечь Кристину к уголовной ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени обратилась к ведущим передачи «Мужское/Женское» с просьбой лишить родительских прав ее экс-супруга. За несколько месяцев до этого она пыталась самостоятельно через суд лишить бывшего мужа прав на ребенка, но получил отказ.