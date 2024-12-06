Суррогатную мать из Тюмени обвинили в мошенничестве. Она обманула 20 женщин

Одной из пострадавших женщин стала Татьяна Маркова, которая мечтала родить ребенка, но по состоянию здоровья сделать это не могла. Суррогатная мать запросила у Татьяны гонорар в 800 тысяч рублей и 30 тысяч ежемесячно. По словам Татьяны, Кристинв регулярно присылала ей поддельные чеки и результаты анализов. А после того, как в общей сложности ей было переведено более 100 тысяч рублей, девушка исчезла.