В Тюмени девушка с бутылкой в руках таскала маленького ребенка «за шкирку»

Posted 15 февраля, 10:58
Published 15 февраля, 10:58
Modified 15 февраля, 11:00
Updated 15 февраля, 11:00
«Ситуация на Малой Боровской, 28. Вызвали сотрудников полиции, приехали быстро, передали дело в подразделение по делам несовершеннолетних, но на данный момент сотрудники ПДН так и не приехали. Хотелось бы предать огласке данный случай, чтобы эту семью взяли на контроль», — написали неравнодушные тюменцы в сообществе ВК «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом мнения подписчиков сообщества разделились. Часть отметила, что в действиях девушки не видят ничего плохого, так как жестокого обращения с ребенком нет — мать просто занесла малыша в подъезд.
«Думаю ребенок был одет, может вспотел, из-за этого и капризничал, мама в подъезде его раздела, это же дети, с ними столько нестандартных ситуаций бывает, что ж теперь на всех опеку вызывать?» — отметила Ольга Ш.
«А что вы хотите? Бывают такие дети, которым объясняешь-объясняешь, а они не понимают. Поэтому приходится делать вот так», — отметил Андрей А.
В свою очередь противники таких методов воспитания маленьких детей отметили, что такое поведение мамы ребенка нормой не является — даже если малыш капризничает.
«Просто представить не могу, если это для всех норма „такое поведение с ребёнком“, а что дома она с ним после этого сделала? И вообще, что дома у них происходит? Если случится беда, то все те, кто защищает мать, начнут писать, а куда ж соседи смотрели? Ну вызвали, ну проверят, если семья нормальная, на учёт не поставят», — отметила Фаина Б.
«Защитниками, видимо, являются люди, которые при истерике ребенка поступают так же…просто вытирают им грязный подъезд… Типа, что я могу поделать если у него истерика? Действительно! Научитесь общению, пониманию, сейчас куча книг, и разных психологов которые вам помогут! Не надо детей так таскать», — подчеркнула Олеся Д.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время опубликованная информация проверяется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили двух мужчин, избивших в феврале 2024 года в подъезде многоэтажки в Ново-Патрушево подростков. Причиной потасовки стала кадетская шапка.