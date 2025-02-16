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Posted 16 февраля, 05:27

Published 16 февраля, 05:27

Modified 16 февраля, 05:29

Updated 16 февраля, 05:29

Приставы арестовали имущество тюменцев на 1,8 миллиарда рублей

Приставы арестовали имущество тюменцев на 1,8 миллиарда рублей

16 февраля 2025, 05:27
Фото: 1MI.
По итогам 2024 года общая сумма арестованного имущества сократилась в 1,6 раза по сравнению 2023 годом. Об этом сообщили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов РБК Тюмень.

По данным ведомства, причиной сокращения суммы задолженности стало то, что в 2024 году начало работать Главное межрегиональное специализированное управление, которому была передана работа по взысканию задолженности в крупном размере (более 100 миллионов рублей. Самым дорогим арестованным имуществом в 2024 году стало нежилое здание площадью 328 квадратных метров, стоимость которого оценили в 70 миллионов рублей.

Одновременно с этим выросла почти в два раза сумма взысканных с тюменских компаний задолженностей по заработной плате — 57,3 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали сферы с самыми высокими зарплатами. В список вошли отрасли добычи нефти и газа, производства химвеществ и химпродуктов, сфера научных исследований.

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