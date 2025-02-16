Приставы арестовали имущество тюменцев на 1,8 миллиарда рублей

Posted 16 февраля, 05:27
Published 16 февраля, 05:27
Modified 16 февраля, 05:29
Updated 16 февраля, 05:29
По данным ведомства, причиной сокращения суммы задолженности стало то, что в 2024 году начало работать Главное межрегиональное специализированное управление, которому была передана работа по взысканию задолженности в крупном размере (более 100 миллионов рублей. Самым дорогим арестованным имуществом в 2024 году стало нежилое здание площадью 328 квадратных метров, стоимость которого оценили в 70 миллионов рублей.
Одновременно с этим выросла почти в два раза сумма взысканных с тюменских компаний задолженностей по заработной плате — 57,3 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали сферы с самыми высокими зарплатами. В список вошли отрасли добычи нефти и газа, производства химвеществ и химпродуктов, сфера научных исследований.