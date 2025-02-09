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Posted 9 февраля, 09:20

Published 9 февраля, 09:20

Modified 9 февраля, 09:20

Updated 9 февраля, 09:20

Тюменские заводы уличили в нарушениях при производстве мяса и молока

Тюменские заводы уличили в нарушениях при производстве мяса и молока

9 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI.
Более 1,1 тысячи нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов выявили по итогам 2024 года сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, преимущественная часть из них, около 900, допущена сотрудниками предприятий. В лидерах по числу нарушений — «Молочный завод „Абсолют“, „Золотые луга“ и „Ишимский мясокомбинат“.

Всем нарушителям были направлены уведомления, объявлены предостережения их регистрация в системе «Меркурий» была приостановлена или аннулирована.

Система предназначена для борьбы с контрафактной и небезопасной продукцией. Нарушения в ее работе могут свидетельствовать о проблемах с качеством и безопасностью продуктов питания, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский мясокомбинат «Согласие» уличили в нарушении при производстве мясной продукции. Предприятие оформило сертификаты с недостоверными сведениями на 364 килограммов мясной продукции.

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