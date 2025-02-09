Тюменские заводы уличили в нарушениях при производстве мяса и молока

Posted 9 февраля, 09:20
Published 9 февраля, 09:20
Modified 9 февраля, 09:20
Updated 9 февраля, 09:20
По данным ведомства, преимущественная часть из них, около 900, допущена сотрудниками предприятий. В лидерах по числу нарушений — «Молочный завод „Абсолют“, „Золотые луга“ и „Ишимский мясокомбинат“.
Всем нарушителям были направлены уведомления, объявлены предостережения их регистрация в системе «Меркурий» была приостановлена или аннулирована.
Система предназначена для борьбы с контрафактной и небезопасной продукцией. Нарушения в ее работе могут свидетельствовать о проблемах с качеством и безопасностью продуктов питания, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский мясокомбинат «Согласие» уличили в нарушении при производстве мясной продукции. Предприятие оформило сертификаты с недостоверными сведениями на 364 килограммов мясной продукции.