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Posted 8 февраля, 10:31

Published 8 февраля, 10:31

Modified 8 февраля, 10:33

Updated 8 февраля, 10:33

Тюменский мясокомбинат уличили в нарушениях при производства мяса

Тюменский мясокомбинат уличили в нарушениях при производства мяса

8 февраля 2025, 10:31
Фото: 1MI.
Оформленные с нарушениями ветеринарные документы обнаружили в ходе проверки ООО «Согласие» специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области.

Как пояснили в ведомстве мясокомбинат оформил пять производственных сертификатов на 364 килограммов мясной продукции с указанием недостоверных сведений о количестве использованного сырья и выработанной продукции.

ООО «Согласие» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информацию о нарушениях направили в Роспотребнадзор по Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области временно приостановили работу семи магазинов «Светофор». Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в торговых точках множество нарушений.

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