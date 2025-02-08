Тюменский мясокомбинат уличили в нарушениях при производства мяса

Posted 8 февраля, 10:31
Published 8 февраля, 10:31
Modified 8 февраля, 10:33
Updated 8 февраля, 10:33
Как пояснили в ведомстве мясокомбинат оформил пять производственных сертификатов на 364 килограммов мясной продукции с указанием недостоверных сведений о количестве использованного сырья и выработанной продукции.
ООО «Согласие» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информацию о нарушениях направили в Роспотребнадзор по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области временно приостановили работу семи магазинов «Светофор». Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в торговых точках множество нарушений.