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Posted 5 февраля, 05:38

Published 5 февраля, 05:38

Modified 5 февраля, 05:41

Updated 5 февраля, 05:41

Ялуторовский комбинат произвел более 400 тонн молока из неизвестного сырья

Ялуторовский комбинат произвел более 400 тонн молока из неизвестного сырья

5 февраля 2025, 05:38
Фото: 1MI.
Более 735 тонн молочной и мясной продукции в Тюменской области произвели в 2024 году с нарушениями. Об этом сообщили в управлении регионального Россельхознадзора.

По данным ведомства, лидером по объему продукции, изготовленной с нарушениями, стал молочный комбинат «Ялуторовский» АО «Эйч энд Эн». Предприятие произвело 400 тонн молочных продуктов.

АО «Тобольский городской молочный завод» не указал происхождение 94 тонн сливочного масла. Около 90 тонн молочной продукции из неизвестного сырья ввел в оборот молочный завод «Абсолют», 13,2 тонны молока из неизвестного сырья выпустило ООО «Молоко».

АО «Золотые луга» уличили в указании недостоверных сведений при производстве 40 тонн ворога, «Ишимский мясокомбинат» — в указании недостоверных сведений при производстве свыше 100 тонн мяса, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюменской области сотрудники Росседьхознадзора обнаружили более 200 килограммов мясной продукции, не отвечавшей требованиям безопасности. Всю ее сняли с реализации.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Проверки#Россельхознадзор#Молочные продукты
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