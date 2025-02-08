Тюменские перевозчики столкнулись с нехваткой автослесарей и механиков

Его слова подтверждают и информация аналитиков hh.ru: в январе этого года на одну вакансию автомеханика и автоэлектрика приходилось в среднем 2,5 резюме, тогда как нормой является от четырех откликов. В целом в 2024 году было размещено 1,8 тысячи предложений о работе слесарей и автомехаников, что на 22% превышает показатели 2023 года.