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Posted 8 февраля, 07:39

Published 8 февраля, 07:39

Modified 8 февраля, 07:41

Updated 8 февраля, 07:41

Тюменские перевозчики столкнулись с нехваткой автослесарей и механиков

Тюменские перевозчики столкнулись с нехваткой автослесарей и механиков

8 февраля 2025, 07:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Тюменским перевозчикам, обслуживающим маршруты общественного транспорта, не хватает специалистов по ремонту и обслуживанию автобусов. В частности, наблюдается дефицит слесарей, автоэлектриков и мотористов. Об этом сообщил директор компании «ТПАТП № 1» Роман Шулепов.

Его слова подтверждают и информация аналитиков hh.ru: в январе этого года на одну вакансию автомеханика и автоэлектрика приходилось в среднем 2,5 резюме, тогда как нормой является от четырех откликов. В целом в 2024 году было размещено 1,8 тысячи предложений о работе слесарей и автомехаников, что на 22% превышает показатели 2023 года.

По данным «Авито Работы» и портала «Работа России», в Тюмени размер заработной платы специалистов по ремонту и обслуживанию автобусов варьируется от 40 до 107 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние 4 месяца 2024 года дефицит водителей автобусов сократился на 19%. По данным на конец декабря было открыто 163 вакансии для водителей общественного транспорта.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени
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