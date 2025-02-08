Тюменские перевозчики столкнулись с нехваткой автослесарей и механиков

Posted 8 февраля, 07:39
Published 8 февраля, 07:39
Modified 8 февраля, 07:41
Updated 8 февраля, 07:41
Его слова подтверждают и информация аналитиков hh.ru: в январе этого года на одну вакансию автомеханика и автоэлектрика приходилось в среднем 2,5 резюме, тогда как нормой является от четырех откликов. В целом в 2024 году было размещено 1,8 тысячи предложений о работе слесарей и автомехаников, что на 22% превышает показатели 2023 года.
По данным «Авито Работы» и портала «Работа России», в Тюмени размер заработной платы специалистов по ремонту и обслуживанию автобусов варьируется от 40 до 107 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние 4 месяца 2024 года дефицит водителей автобусов сократился на 19%. По данным на конец декабря было открыто 163 вакансии для водителей общественного транспорта.