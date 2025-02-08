В Тюменской области закрыли семь магазинов «Светофор»

Posted 8 февраля, 06:40
Published 8 февраля, 06:40
Modified 8 февраля, 06:42
Updated 8 февраля, 06:42
Как пояснили в ведомстве, в настоящее время временно не работают четыре торговые точки, расположенные в Тюмени, одна — в селе Абатское и две в Ишиме.
«В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения условий хранения и сроков годности, целостности упаковки продукции, обнаружена продукция без соответствующей маркировки. Также выявлены наличие синатропных насекомых и птиц на предприятиях торговли, некачественная уборка и мойка торгового инвентаря», — рассказали РБК Тюмень в Роспотребнадзоре.
Внеплановые выездные проверки были проведены в магазинах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, а также в Абатском, Голышмановском, Исетском, Омутинском и Тюменском районах.
Ранее «Наш Город» писал, что массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области начались в конце января этого года. Поводом для их проведения стали поступившие в ведомство обращения от потребителей.