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Posted 8 февраля, 06:40

Published 8 февраля, 06:40

Modified 8 февраля, 06:42

Updated 8 февраля, 06:42

В Тюменской области закрыли семь магазинов «Светофор»

В Тюменской области закрыли семь магазинов «Светофор»

8 февраля 2025, 06:40
Фото: nashgorod.ru.
Решение о приостановке деятельности «Светофоров» на срок от 7 до 60 суток было принято по итогам проверок, проведенных специалистами управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время временно не работают четыре торговые точки, расположенные в Тюмени, одна — в селе Абатское и две в Ишиме.

«В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения условий хранения и сроков годности, целостности упаковки продукции, обнаружена продукция без соответствующей маркировки. Также выявлены наличие синатропных насекомых и птиц на предприятиях торговли, некачественная уборка и мойка торгового инвентаря», — рассказали РБК Тюмень в Роспотребнадзоре.

Внеплановые выездные проверки были проведены в магазинах в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, а также в Абатском, Голышмановском, Исетском, Омутинском и Тюменском районах.

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Ранее «Наш Город» писал, что массовые проверки магазинов «Светофор» в Тюменской области начались в конце января этого года. Поводом для их проведения стали поступившие в ведомство обращения от потребителей.

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