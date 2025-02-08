В Тюмени отец вынес полураздетого ребенка на улицу в мороз

Posted 8 февраля, 08:52
Published 8 февраля, 08:52
Modified 8 февраля, 10:12
Updated 8 февраля, 10:12
«Возле „Магнита“ на Кремлевской, 112к1, мужчина вышел с раздетым ребенком на руках», — сообщили очевидцы в сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под опубликованным фото подписчики предположили, что мужчина мог похитить девочку, потому последняя и была раздета. Правда, позже выяснилось, что мужчина является отцом малышки — семья вполне благополучная.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области «Нашему Городу» эту информацию подтвердили и добавили, что в настоящее время в произошедшей ситуации разбираются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
«После установления всех обстоятельств будут приняты соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на свет в 2024 году появился ребенок с неопределенным полом. Он стал единственным родившимся за год малышом с такой патологией.