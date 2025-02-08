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Posted 8 февраля, 08:52

Published 8 февраля, 08:52

Modified 8 февраля, 10:12

Updated 8 февраля, 10:12

В Тюмени отец вынес полураздетого ребенка на улицу в мороз

В Тюмени отец вынес полураздетого ребенка на улицу в мороз

8 февраля 2025, 08:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Фото и видео мужчины с девочкой в одном платье были опубликованы в тюменских пабликах.
«Возле „Магнита“ на Кремлевской, 112к1, мужчина вышел с раздетым ребенком на руках», — сообщили очевидцы в сообществе ЧС Тюмень.
Фото: ЧС Тюмень

В комментариях под опубликованным фото подписчики предположили, что мужчина мог похитить девочку, потому последняя и была раздета. Правда, позже выяснилось, что мужчина является отцом малышки — семья вполне благополучная.

Видео: ЧС Тюмень.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области «Нашему Городу» эту информацию подтвердили и добавили, что в настоящее время в произошедшей ситуации разбираются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

«После установления всех обстоятельств будут приняты соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на свет в 2024 году появился ребенок с неопределенным полом. Он стал единственным родившимся за год малышом с такой патологией.

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