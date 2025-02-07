Кара за огласку от тюменского лицея: отличника наказали за то, что его избил мигрант

В официальном ответе руководства лицея на обращение по вопросу постановки на учет (есть в распоряжении редакции) указано, что согласно Положению лицея №93, на внутришкольный чет ставятся ученики, совершившие противоправные действия. Внутришкольный учет не выходит за рамки школы и не грозит юридическими последствиями. Информация не попадает в официальные базы данных и не мешает поступлению в вузы или трудоустройству.