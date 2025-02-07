Кара за огласку от тюменского лицея: отличника наказали за то, что его избил мигрант

Posted 7 февраля, 09:54
Published 7 февраля, 09:54
Modified 7 февраля, 09:56
Updated 7 февраля, 09:56
«Моего ребенка поставили наряду с его обидчиком на внутришкольный учет, как проблемного подростка. Хотя оснований для того не был — он отличник, с поведением, дисциплиной и посещаемостью тоже проблем нет», — рассказывает «Нашему Городу» Михаил.
В официальном ответе руководства лицея на обращение по вопросу постановки на учет (есть в распоряжении редакции) указано, что согласно Положению лицея №93, на внутришкольный чет ставятся ученики, совершившие противоправные действия. Внутришкольный учет не выходит за рамки школы и не грозит юридическими последствиями. Информация не попадает в официальные базы данных и не мешает поступлению в вузы или трудоустройству.
«20.11.2024 в лицее №93 возникла конфликтная ситуация между учащимся 8 класса Халиловым М. и учащимся 7 класса Ляминым Г. По данному факту в действиях Лямина Глеба усмотрены признаки административного правонарушения по статье КоАП „Мелкое хулиганство“. Вынесено постановление об отказе в возбуждении административного дела, так как Лямин Г. не достиг возраста привлечение административной ответственности. Указанные обстоятельства являются основанием для постановки на внутришкольный учет», — отмечено в документе.
По словам отца пострадавшего мальчика, в личной беседе директор лицея сообщила ему, что постановка на учет ребенка является следствием «выноса сора из избы» и «желании родителей хайпануть» на произошедшем.
В лицее №93 «Нашему Городу» отказались комментировать сложившую ситуацию.
«Комментариев СМИ мы никаких не даем», — заявила «Нашему Городу» заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Велижанина.
Напомним, конфликт между школьниками произошел в ноябре 2024 года. Тогда один из учащихся, сын мигрантов, потребовал с 13-летнего Глеба деньги. Последний отказал, в связи с чем и завязалась драка.
Чуть позже к потасовке присоединился 16-летний ребенок мигрантов, не так давно получивших гражданство РФ. Нападавший вел себя крайне агрессивно, выкрикивал: «Клянусь Аллахом, ты сейчас пожалеешь! Вас, русских, надо всех убивать, мочить!»
Все это происходило во дворе школы и продолжалось до тех пор, пока избитый Глеб не забежал в здание лицея.
«У моего сына перелом носа со смещением. Уже трижды была проведена репозиция носа, но все равно искривление не исправлено. Врачи говорят, что надо будет проводить еще риносептопластику после достижения 20-летнего возраста, когда полностью сформируется скелет», — сетует Михаил.
По словам Михаила, семья нападавшего подростка не так давно получила российское гражданство. Известно, что 16-летний парень занимается рукопашным боем. В школе учителя его характеризуют, как агрессивного ребенка — он неоднократно уже являлся инициатором стычек с другими учащимися.
В настоящее время в отношении 16-летнего школьника возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Однако адвокат потерпевшей стороны пытается переквалифицировать в ч.2 в статьи «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
«Если он будет осужден по ч.1 статьи УК РФ №112, то наказание будет минимальным», — опасается Михаил.
Заседание суда по данному делу состоится 10 февраля 2025 года.
Кстати, в деле о драке в лицее №93 имеется еще один фигурант — это Михаил, отец избитого Глеба.
Родители 16-летего подростка подали на Михаила заявление в полицию. Его обвинили в том, что он пытался избить их сына. Его привлекли к административной ответственности по статье КоАП «Побои» и обязали выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.
Также прокуратурой ЛАО Тюмени в адрес директора лицея №93 внесено представление об устранении нарушения закона по факту произошедшего.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюменской области в 2024 году выдворили свыше 1,6 тысячи мигрантов, еще более 2,5 тысячи иностранцев запретили въезд на территорию России.