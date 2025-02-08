В Тюмени родился малыш с неопределенным полом

Posted 8 февраля, 07:16
Published 8 февраля, 07:16
Modified 8 февраля, 07:18
Updated 8 февраля, 07:18
Причинами такого заболевания является мутация ряда генов, которые отвечают за формирование половых желез. Данная патология устраняется хирургическим путем — операцию проводят в детском возрасте после определения пола ребенка исходя из его хромосомного ряда.
«Рождение детей с подобными аномалиями — большой стресс для родителей и ребенка. Очень важно прооперировать малыша как можно раньше, пока у него не сформировалось чувство собственной неполноценности. Если хирургическую коррекцию не провести своевременно, то уже в детском саду ребенок может стать мишенью для насмешек», — отмечает хирург-уролог ОКБ №1 Алексей Лутков.
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