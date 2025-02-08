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Posted 8 февраля, 07:16

Published 8 февраля, 07:16

Modified 8 февраля, 07:18

Updated 8 февраля, 07:18

В Тюмени родился малыш с неопределенным полом

В Тюмени родился малыш с неопределенным полом

8 февраля 2025, 07:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В Тюменской области в 2024 году на свет появился малыш с неопределенным полом. Медики не смогли определить пол новорожденного из-за генетической мутации, вследствие которой органы не соответствуют мужскому или женскому полу. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.

Причинами такого заболевания является мутация ряда генов, которые отвечают за формирование половых желез. Данная патология устраняется хирургическим путем — операцию проводят в детском возрасте после определения пола ребенка исходя из его хромосомного ряда.

«Рождение детей с подобными аномалиями — большой стресс для родителей и ребенка. Очень важно прооперировать малыша как можно раньше, пока у него не сформировалось чувство собственной неполноценности. Если хирургическую коррекцию не провести своевременно, то уже в детском саду ребенок может стать мишенью для насмешек», — отмечает хирург-уролог ОКБ №1 Алексей Лутков.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году на свет появился малыш с экстремально низким весом — младенец весил всего 480 граммов, а его рост составлял всего 25 сантиметров.

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