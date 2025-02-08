В Тюмени родился малыш с неопределенным полом

Сюжет Дети

В Тюменской области в 2024 году на свет появился малыш с неопределенным полом. Медики не смогли определить пол новорожденного из-за генетической мутации, вследствие которой органы не соответствуют мужскому или женскому полу. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения.