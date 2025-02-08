Жить стали лучше: в Тюменской области сократилось число нищих

Сюжет Зарплата

За 6 лет количество жителей региона, живущих за чертой бедности, снизилось на 60 тысяч человек. Если в 2017 году численность населения с доходами ниже границы бедности превышала 236 тысяч человек, то в 2023 — 176 тысяч.