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Posted 8 февраля, 06:10

Published 8 февраля, 06:10

Modified 8 февраля, 06:12

Updated 8 февраля, 06:12

Жить стали лучше: в Тюменской области сократилось число нищих

Жить стали лучше: в Тюменской области сократилось число нищих

8 февраля 2025, 06:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
За 6 лет количество жителей региона, живущих за чертой бедности, снизилось на 60 тысяч человек. Если в 2017 году численность населения с доходами ниже границы бедности превышала 236 тысяч человек, то в 2023 — 176 тысяч.

По данным Росстата, начиная с 2018 года в Тюменской области регистрировалось снижение числа жителей с доходами ниже прожиточного минимума. За период с 2013 по 2023 годы минимальное количество жителей, живущих за границей бедности, было отмечено в 2013 году — 164,5 тысячи человек.

Отметим, границей бедности считается величина прожиточного минимума. В Тюменской области с 1 января 2025 года установлен прожиточный минимум 17 773 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году размер средней заработной платы составил 80,3 тысячи рублей. За год этот показатель увеличился более чем на 16%.

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