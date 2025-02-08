Жить стали лучше: в Тюменской области сократилось число нищих

Posted 8 февраля, 06:10
Published 8 февраля, 06:10
Modified 8 февраля, 06:12
Updated 8 февраля, 06:12
По данным Росстата, начиная с 2018 года в Тюменской области регистрировалось снижение числа жителей с доходами ниже прожиточного минимума. За период с 2013 по 2023 годы минимальное количество жителей, живущих за границей бедности, было отмечено в 2013 году — 164,5 тысячи человек.
Отметим, границей бедности считается величина прожиточного минимума. В Тюменской области с 1 января 2025 года установлен прожиточный минимум 17 773 рубля на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году размер средней заработной платы составил 80,3 тысячи рублей. За год этот показатель увеличился более чем на 16%.