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Posted 11 января, 10:55

Published 11 января, 10:55

Modified 11 января, 10:57

Updated 11 января, 10:57

В Тюменской области размер средней зарплаты достиг 82 тысяч рублей

В Росстате озвучили размер среднего заработка тюменцев

11 января 2025, 10:55
Фото: 1MI.

В Тюменской области размер средней зарплаты достиг 82 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
По итогам октября 2024 года размер среднего заработка в регионе достиг 82,2 тысячи рублей. Такие данные представил Росстат.

По данным ведомства, в целом за период январь–октябрь размер средней заработной платы в Тюменской области увеличился на 16,3% по сравнению с аналогичными периодом 2023 года и составил 80,3 тысячи рублей.

По уровню заработка Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. Самые высокие зарплаты получают жители Ямала и Югры — 161 и 119 тысяч рублей соответственно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году средняя зарплата госслужащих увеличилась на 15% и составила 50 тысяч рублей. В 2023 году в среднем госслужащие зарабатывали 43 тысячи рублей.

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