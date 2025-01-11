В Росстате озвучили размер среднего заработка тюменцев

Posted 11 января, 10:55
Published 11 января, 10:55
Modified 11 января, 10:57
Updated 11 января, 10:57
По данным ведомства, в целом за период январь–октябрь размер средней заработной платы в Тюменской области увеличился на 16,3% по сравнению с аналогичными периодом 2023 года и составил 80,3 тысячи рублей.
По уровню заработка Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. Самые высокие зарплаты получают жители Ямала и Югры — 161 и 119 тысяч рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2024 году средняя зарплата госслужащих увеличилась на 15% и составила 50 тысяч рублей. В 2023 году в среднем госслужащие зарабатывали 43 тысячи рублей.