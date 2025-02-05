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Posted 5 февраля, 04:33

Published 5 февраля, 04:33

Modified 5 февраля, 04:35

Updated 5 февраля, 04:35

В Тюмени ищут около 2 тысяч работников на зарплату от 200 тысяч рублей

Работодатели в Тюмени ищут около 2 тысяч сотрудников на зарплату от 200 тысяч рублей

5 февраля 2025, 04:33
Фото: 1MI.

В Тюмени ищут около 2 тысяч работников на зарплату от 200 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили топ самых высокооплачиваемых вакансий января-февраля 2025 года. В списке предложений с зарплатой более 200 тысяч рублей — инженеры, руководители, машинисты.

По данным аналитиков hh.ru, с начала этого году в Тюменской области в целом было опубликовано свыше 1,9 тысячи вакансий с заработной платой от 200 тысяч рублей. Преимущественно высокооплачиваемые вакансия размещали компании из сфер «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Услуги для бизнеса» (по 8%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» и «Нефть и газ» (по 4%).

Чаще всего высокую зарплату предлагают курьерам (19% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), водителям (10%), машинистам (9%), менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами (5%).

Возглавила топ-5 предложений с самыми высокими заработками вакансия управляющего директора с заработной платой от 500 тысяч рублей. Указано, что кандидат на должность должен иметь опыт работы от 3 лет. В обязанности сотрудника будет входить формирование и развитие партнерских отношений с банковскими структурами, установление и укрепление партнерских связей с крупными клиентами, разработка и реализация стратегии развития компании в области международных финтех-услуг.

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Главному инженеру с опытом работы от 6 лет в Тюмени готовы платить более 300 тысяч рублей. Требуется высшее образование, специальная подготовка в области промышленной безопасности, охраны труда, подтвержденная документально, умение работать с большими объемами информации.

На заработок 250 до 400 тысяч рублей может рассчитывать руководитель распределительного центра с опытом работы не менее 2 лет. Машинисту гусеничного крана опытом работы от 3 лет предлагают работу с заработной платой от 220 тысяч рублей. Руководителю проекта по строительству нового жилого комплекса бизнес-класса с опытом работы от трех лет обещают платить до 300 тысяч рублей. Также требуется высшее профильное образование, опыт работы на строительстве не типовых объектов жилищной застройки и высоток.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали размеры окладов руководителей учреждений подведомственных Главному управлению строительства. Самый высокий установлен директору ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации» — 214 тысяч рублей.

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