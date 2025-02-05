Работодатели в Тюмени ищут около 2 тысяч сотрудников на зарплату от 200 тысяч рублей

На заработок 250 до 400 тысяч рублей может рассчитывать руководитель распределительного центра с опытом работы не менее 2 лет. Машинисту гусеничного крана опытом работы от 3 лет предлагают работу с заработной платой от 220 тысяч рублей. Руководителю проекта по строительству нового жилого комплекса бизнес-класса с опытом работы от трех лет обещают платить до 300 тысяч рублей. Также требуется высшее профильное образование, опыт работы на строительстве не типовых объектов жилищной застройки и высоток.