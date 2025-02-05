Работодатели в Тюмени ищут около 2 тысяч сотрудников на зарплату от 200 тысяч рублей

Posted 5 февраля, 04:33
Published 5 февраля, 04:33
Modified 5 февраля, 04:35
Updated 5 февраля, 04:35
По данным аналитиков hh.ru, с начала этого году в Тюменской области в целом было опубликовано свыше 1,9 тысячи вакансий с заработной платой от 200 тысяч рублей. Преимущественно высокооплачиваемые вакансия размещали компании из сфер «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (21%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Услуги для бизнеса» (по 8%), «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» и «Нефть и газ» (по 4%).
Чаще всего высокую зарплату предлагают курьерам (19% от всех вакансий с доходом 200 тысяч рублей), водителям (10%), машинистам (9%), менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами (5%).
Возглавила топ-5 предложений с самыми высокими заработками вакансия управляющего директора с заработной платой от 500 тысяч рублей. Указано, что кандидат на должность должен иметь опыт работы от 3 лет. В обязанности сотрудника будет входить формирование и развитие партнерских отношений с банковскими структурами, установление и укрепление партнерских связей с крупными клиентами, разработка и реализация стратегии развития компании в области международных финтех-услуг.
Главному инженеру с опытом работы от 6 лет в Тюмени готовы платить более 300 тысяч рублей. Требуется высшее образование, специальная подготовка в области промышленной безопасности, охраны труда, подтвержденная документально, умение работать с большими объемами информации.
На заработок 250 до 400 тысяч рублей может рассчитывать руководитель распределительного центра с опытом работы не менее 2 лет. Машинисту гусеничного крана опытом работы от 3 лет предлагают работу с заработной платой от 220 тысяч рублей. Руководителю проекта по строительству нового жилого комплекса бизнес-класса с опытом работы от трех лет обещают платить до 300 тысяч рублей. Также требуется высшее профильное образование, опыт работы на строительстве не типовых объектов жилищной застройки и высоток.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали размеры окладов руководителей учреждений подведомственных Главному управлению строительства. Самый высокий установлен директору ГАУ ТО «Управление государственной экспертизы проектной документации» — 214 тысяч рублей.