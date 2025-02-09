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Posted 9 февраля, 07:39

Published 9 февраля, 07:39

Modified 9 февраля, 07:41

Updated 9 февраля, 07:41

ВАЗ и Daewoo вошли в список самых угоняемых у тюменцев автомобилей

В Тюмени назвали самые угоняемые автомобили

9 февраля 2025, 07:39
Фото: 1MI.

ВАЗ и Daewoo вошли в список самых угоняемых у тюменцев автомобилей

В список по итогам 2024 года вошли ВАЗ и Daewoo Nexiа. Также спросом у угонщиков пользовались Toyota Camry, RAV4 из-за высокого спроса на запчасти, Hyundai Solaris, Kia Rio — из-за легкой процедуры сбыта.

По словам генерального директора юридической компании «Группа-А» Георгия Габолаева, злоумышленники чаще всего выбирают модели, сочетающие доступность, популярность и ликвидность на вторичном рынке.

По данным УМВД по Тюменской области, в 2024 году в регионе число угонов сократилось на 35,8% — было зарегистрировано 134 преступления. Раскрыли из них 118 угонов. Чаще всего угоняли авто люди, ранее судимые за такие же преступления.

Эксперты отмечают, что в 2025 году не исключен рост числа таких преступлений.

«Экономическая нестабильность, а также увеличение стоимости новых машин могут повысить спрос на „серый“ рынок. Дефицит запчастей, санкции и логистические сложности усиливают популярность разборных автомобилей. А также рост парка автомобилей — чем больше машин в регионе, тем выше вероятность угона», — пояснил Георгий Габолаев РБК Тюмень.
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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском поселке Винзили на этой неделе поймали 16-летнего подростка за рулем ВАЗ. Юный водитель купил втайне от родителей авто для того, чтобы научиться ездить.

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