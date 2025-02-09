В Тюмени строят складской комплекс известной торговой сети

Posted 9 февраля, 07:07
Published 9 февраля, 07:07
Modified 9 февраля, 07:09
Updated 9 февраля, 07:09
«Логистический комплекс торговой сети „Монетка“ находится в завершающей стадии», — сообщили в инвестагентстве.
Работы по возведению распредцентра площадью свыше 19 тысяч квадратных метров на Велижанском тракте, 9, ведет компания «Элемент-Трейд». Стоимость реализации проекта оценивается в 2 миллиарда рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Велижанском тракте продолжаются работы по строительству складского комплекса. Готовы к эксплуатации складские и офисные помещения общей площадью около 8 тысяч квадратных метров, половина из них уже арендована.