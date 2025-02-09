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Posted 9 февраля, 07:07

Published 9 февраля, 07:07

Modified 9 февраля, 07:09

Updated 9 февраля, 07:09

Распредцентр торговой сети «Монетка» в Тюмени построят в этом году

В Тюмени строят складской комплекс известной торговой сети

9 февраля 2025, 07:07
Фото: 1MI.

Распредцентр торговой сети «Монетка» в Тюмени построят в этом году

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Строительство
Работы по строительству распределительного центра сети магазинов «Монетка» в Тюмени будут завершены до конца этого года. Об этом сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области.
«Логистический комплекс торговой сети „Монетка“ находится в завершающей стадии», — сообщили в инвестагентстве.

Работы по возведению распредцентра площадью свыше 19 тысяч квадратных метров на Велижанском тракте, 9, ведет компания «Элемент-Трейд». Стоимость реализации проекта оценивается в 2 миллиарда рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на Велижанском тракте продолжаются работы по строительству складского комплекса. Готовы к эксплуатации складские и офисные помещения общей площадью около 8 тысяч квадратных метров, половина из них уже арендована.

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