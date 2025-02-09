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Posted 9 февраля, 10:29

Published 9 февраля, 10:29

Modified 9 февраля, 10:36

Updated 9 февраля, 10:36

В Тюмени коммунальщики в феврале вышли косить траву

Ничего не перепутали? В Тюмени коммунальщики в феврале вышли косить траву

9 февраля 2025, 10:29
Фото: 1MI.

В Тюмени коммунальщики в феврале вышли косить траву

Четырех мужчин с газонокосилками заметили на пустыре в районе улицы Мелиораторов в Тюмени. Коммунальщики усердно косили траву под снегом.

Данное действо вызвало бурю эмоций у горожан.

«Вот их же в каком-то инкубаторе выводят. И я даже не про работников. Им сверху сказали идти и косить, они выполняют», — отметили тюменцы.

Не обошлось и без шуток.

«Порядок должен быть! Люди серьезно думают о будущем. Применяют опережающее время инновации», — сообщил в тг-канале ТЮМЕНЬ НОВОСТИ (АВТО, ДТП, ЧП, ЧС и не только) Влад.
Видео: тг-канал ТЮМЕНЬ НОВОСТИ (АВТО, ДТП, ЧП, ЧС и не только).
«Это поди „ландшафтные“ дизайнеры», — пошутил Роман З.

Между тем, компетентные службы поспешили дать объяснение февральскому сенокосу — коммунальщики косят траву зимой в качестве превентивных мер в преддверии пожароопасного сезона.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области разработали порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае военных действий, радиоактивного, химического и биологического заражения (загрязнения), сплошных пожаров, катастрофического затопления. Соответствующий документ подготовлен региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности.

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