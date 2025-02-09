Ничего не перепутали? В Тюмени коммунальщики в феврале вышли косить траву

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области разработали порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае военных действий, радиоактивного, химического и биологического заражения (загрязнения), сплошных пожаров, катастрофического затопления. Соответствующий документ подготовлен региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности.