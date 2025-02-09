Ничего не перепутали? В Тюмени коммунальщики в феврале вышли косить траву

Posted 9 февраля, 10:29
Published 9 февраля, 10:29
Modified 9 февраля, 10:36
Updated 9 февраля, 10:36
Данное действо вызвало бурю эмоций у горожан.
«Вот их же в каком-то инкубаторе выводят. И я даже не про работников. Им сверху сказали идти и косить, они выполняют», — отметили тюменцы.
Не обошлось и без шуток.
«Порядок должен быть! Люди серьезно думают о будущем. Применяют опережающее время инновации», — сообщил в тг-канале ТЮМЕНЬ НОВОСТИ (АВТО, ДТП, ЧП, ЧС и не только) Влад.
«Это поди „ландшафтные“ дизайнеры», — пошутил Роман З.
Между тем, компетентные службы поспешили дать объяснение февральскому сенокосу — коммунальщики косят траву зимой в качестве превентивных мер в преддверии пожароопасного сезона.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области разработали порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае военных действий, радиоактивного, химического и биологического заражения (загрязнения), сплошных пожаров, катастрофического затопления. Соответствующий документ подготовлен региональным департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности.