Тюменские власти разрабатывают схему эвакуации на случай военных конфликтов

Posted 2 февраля, 08:52
Published 2 февраля, 08:52
Modified 2 февраля, 08:54
Updated 2 февраля, 08:54
Проект соответствующего постановления подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности.
«Проектом предлагается определить порядок эвакуации населения, материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы. Устанавливаются порядок организации планирования эвакуации, определения границы зон возможных опасностей, порядок определения безопасных районов, закрепления безопасных районов, организации сбора сведений для планирования эвакуационных мероприятий», — указано в пояснительной записке к документу.
Отмечено, что контроль за организацией планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения возложен на Главное управление МЧС России по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали карту бомбоубежищ. Адреса укрытий размещены на портале цифровых сервисов. Всего в списке — около двух тысяч мест.