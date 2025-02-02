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Posted 2 февраля, 08:52

Published 2 февраля, 08:52

Modified 2 февраля, 08:54

Updated 2 февраля, 08:54

Тюменские власти разрабатывают схему эвакуации на случай военных конфликтов

Тюменские власти разрабатывают схему эвакуации на случай военных конфликтов

2 февраля 2025, 08:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Эвакуация
В Тюменской области утверждают порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае военных действий, радиоактивного, химического и биологического заражения (загрязнения), сплошных пожаров, катастрофического затопления.

Проект соответствующего постановления подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Проектом предлагается определить порядок эвакуации населения, материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы. Устанавливаются порядок организации планирования эвакуации, определения границы зон возможных опасностей, порядок определения безопасных районов, закрепления безопасных районов, организации сбора сведений для планирования эвакуационных мероприятий», — указано в пояснительной записке к документу.

Отмечено, что контроль за организацией планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения возложен на Главное управление МЧС России по Тюменской области.

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