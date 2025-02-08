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Posted 8 февраля, 11:28

Published 8 февраля, 11:28

Modified 8 февраля, 11:30

Updated 8 февраля, 11:30

На хоккейном матче тюменского клуба скончался болельщик

На хоккейном матче тюменского клуба скончался болельщик

8 февраля 2025, 11:28
Фото: 1MI.
ЧП произошло в Красноярске во время гостевого матча чемпионата Всероссийской хоккейной лиги между «Соколом» и тюменским ХК «Рубин».
«Во время матча „Сокол“ — „Рубин“ на трибуне красноярской арены скончался болельщик „Сокола“. Дежурящая на арене бригада медиков оказала всю возможную помощь, но, к сожалению, спасти болельщика не удалось. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося», — сообщили в тг-канале Всероссийской хоккейной лиги.

Хоккейный матч проходил сегодня, 8 февраля.

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