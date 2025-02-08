На хоккейном матче тюменского клуба скончался болельщик

Posted 8 февраля, 11:28
Published 8 февраля, 11:28
Modified 8 февраля, 11:30
Updated 8 февраля, 11:30
«Во время матча „Сокол“ — „Рубин“ на трибуне красноярской арены скончался болельщик „Сокола“. Дежурящая на арене бригада медиков оказала всю возможную помощь, но, к сожалению, спасти болельщика не удалось. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшегося», — сообщили в тг-канале Всероссийской хоккейной лиги.
Хоккейный матч проходил сегодня, 8 февраля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 62 году жизни скончался первый мастер спорта по фехтованию в Тюменской области — Сергей Львович Припутнев. Церемония прощания состоялась на этой неделе.