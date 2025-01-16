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Posted 16 января, 11:03

Published 16 января, 11:03

Modified 16 января, 11:05

Updated 16 января, 11:05

В Тюменской области умер известный художник Владимир Игловиков

В Тюменской области умер известный художник Владимир Игловиков

16 января 2025, 11:03
Фото: 1MI.
Член Союза художников СССР Владимир Игловиков скончался на 88-м году жизни. Об этом рассказал председатель гордумы Тобольска Андрей Ходосевич.

Художник из Тобольска скончался в понедельник, 13 января. Он умер на 88-м году жизни.

— В своих картинах он сохранил Тобольск таким, каким он когда-то был — с его уникальным сибирским деревянным зодчеством, ныне утраченными, а когда-то живыми церквями и улочками. Одно из его полотен многие годы украшает кабинет председателя городской думы, — рассказал Ходосевич в своем аккаунте.

Темами его произведений также были молодость, женская красота, пейзажные мотивы Подмосковья и Севера.

По имеющейся информации, член Союза художников СССР создал более 2500 картин. Его работы хранятся в Тобольском музее-заповеднике, а также в частных коллекциях в России, США, Японии и Германии.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале января на 68-м году жизни скончался бывший судья Тюменского областного суда Андрей Глушко. Церемония прощания и похороны состоялись 6 января 2025 года.

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