Умер первый тюменский мастер спорта по фехтованию Сергей Припутнев

Posted 4 февраля, 10:26
Published 4 февраля, 10:26
Modified 4 февраля, 10:28
Updated 4 февраля, 10:28
Умер прославленный спортсмен, который являлся первым мастером спорта по фехтованию в Тюменской области — Сергей Львович Припутнев. Об этом сообщил телеграм-канал «Тюменская Арена».
Коллеги и близкие отзываются о нем, как о деятельном и отзывчивом человеке, являлся председателем спорткомитета Тюменского района. В 1990 году участвовал в открытии второй в РСФСР региональной спортивной газеты «Арена», которая стала второй после Москвы. В Тюмени открыл первый магазин, который специализировался на спортивной экипировке, одежде и инвентаре. Отдельно отмечается, что качество его одежды не уступало западным производителям.
В последние годы жизни вернулся к спортивным занятиям, планировал стать участником ветеранских соревнований.
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