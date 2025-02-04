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Posted 4 февраля, 10:26

Published 4 февраля, 10:26

Modified 4 февраля, 10:28

Updated 4 февраля, 10:28

Умер первый тюменский мастер спорта по фехтованию Сергей Припутнев

Умер первый тюменский мастер спорта по фехтованию Сергей Припутнев

4 февраля 2025, 10:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюмени состоялась церемония прощания с мастером спорта по фехтованию Сергеем Припутневым. До своего 62-летия он не дожил полмесяца.

Умер прославленный спортсмен, который являлся первым мастером спорта по фехтованию в Тюменской области — Сергей Львович Припутнев. Об этом сообщил телеграм-канал «Тюменская Арена».

Коллеги и близкие отзываются о нем, как о деятельном и отзывчивом человеке, являлся председателем спорткомитета Тюменского района. В 1990 году участвовал в открытии второй в РСФСР региональной спортивной газеты «Арена», которая стала второй после Москвы. В Тюмени открыл первый магазин, который специализировался на спортивной экипировке, одежде и инвентаре. Отдельно отмечается, что качество его одежды не уступало западным производителям.

В последние годы жизни вернулся к спортивным занятиям, планировал стать участником ветеранских соревнований.

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13 января умер известный 87-летний художник Владимир Игловиков из Тобольска. Свои картины он посвящал подмосковным пейзажам и Русскому Северу, женской красоте и молодости.

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#Ксения Мальчева#Спорт#Тюмень#Тобольск#Фехтование#Сергей припутнев#Арена#Спорткомитет
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