Умер первый тюменский мастер спорта по фехтованию Сергей Припутнев

Коллеги и близкие отзываются о нем, как о деятельном и отзывчивом человеке, являлся председателем спорткомитета Тюменского района. В 1990 году участвовал в открытии второй в РСФСР региональной спортивной газеты «Арена», которая стала второй после Москвы. В Тюмени открыл первый магазин, который специализировался на спортивной экипировке, одежде и инвентаре. Отдельно отмечается, что качество его одежды не уступало западным производителям.