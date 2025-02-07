Федеральный телеканал снял в Тюменской области программу «Сделано в России»

Автор программы «Сделано в России» и ее ведущий Антон Борисов освещают предприятия, выпускающие российские товары. В спецрепортажах рассказывают о российских компаниях, которые выпускают товары и продукты. Информацию об этом передала пресс-служба регионального правительства.