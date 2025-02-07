Федеральный телеканал снял в Тюменской области программу «Сделано в России»

Posted 7 февраля, 12:14
Published 7 февраля, 12:14
Modified 7 февраля, 12:16
Updated 7 февраля, 12:16
Автор программы «Сделано в России» и ее ведущий Антон Борисов освещают предприятия, выпускающие российские товары. В спецрепортажах рассказывают о российских компаниях, которые выпускают товары и продукты. Информацию об этом передала пресс-служба регионального правительства.
Съемочная группа уже посетила предприятие «Тюмень Прибор», в планах познакомиться с инновационным научно-производственным комплексом «Тюменские Системы Водоочистки», Боровской бумажной фабрикой и другими организациями региона.
Программа нацелена подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции. Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.
Телепередача транслируется на телеканале «Россия 24».
4 февраля в Тюмени состоялся показ короткометражных работ от трех молодых режиссеров. Студенты режиссерского курса киношколы «Пушка» работали над картинами два года.