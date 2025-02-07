nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 12:14

Published 7 февраля, 12:14

Modified 7 февраля, 12:16

Updated 7 февраля, 12:16

Федеральный телеканал снял в Тюменской области программу «Сделано в России»

Федеральный телеканал снял в Тюменской области программу «Сделано в России»

7 февраля 2025, 12:14
Фото: 1MI.
Предприятия Тюменской области покажут по федеральному телеканалу. Ведущий программы «Сделано в России» снимает видеосюжеты о региональных производителях, чтобы подтвердить их профессионализм как поставщиков качественной продукции.
Фото: @Investtyumen72

Автор программы «Сделано в России» и ее ведущий Антон Борисов освещают предприятия, выпускающие российские товары. В спецрепортажах рассказывают о российских компаниях, которые выпускают товары и продукты. Информацию об этом передала пресс-служба регионального правительства.

Съемочная группа уже посетила предприятие «Тюмень Прибор», в планах познакомиться с инновационным научно-производственным комплексом «Тюменские Системы Водоочистки», Боровской бумажной фабрикой и другими организациями региона.

Программа нацелена подтвердить добросовестность отечественного производителя как надёжного поставщика качественной продукции. Участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.

Телепередача транслируется на телеканале «Россия 24».

Тюменская Тура полностью исчезнет через пять лет?
Узнать подробнее

4 февраля в Тюмени состоялся показ короткометражных работ от трех молодых режиссеров. Студенты режиссерского курса киношколы «Пушка» работали над картинами два года.

Читайте также:
Эстрада, рок и юмор: афиша лучших концертов в Тюмени на февральТюменская звезда INSTASMKA назвала популярную блогершу «фриком»Тюменец будет «выживать в Самарканде» за 10 млн рублей
#Ксения Мальчева#Тюменская область#Антон Борисов#Российские компании#Россия 24
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика