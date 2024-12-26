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Posted 26 декабря, 07:26

Published 26 декабря, 07:26

Modified 26 декабря, 07:28

Updated 26 декабря, 07:28

Тюменец будет «выживать в Самарканде» за 10 млн рублей

Тюменец будет «выживать в Самарканде» за 10 млн рублей

26 декабря 2024, 07:26
Фото: 1MI.
Тюменец поборется за 10 млн в шоу «Выжить в Самарканде» на федеральном канале. Участник рассказал, когда шоу выйдет на телеэкраны.

Андрей Зубенко вновь стал участником народной команды в телешоу на канале ТНТ. Он участвовал в первом сезоне проекта, съемки которого проходили в Дубае, и дошел до полуфинала. На этот раз звездам и их конкурентам из народа придется выживать в Самарканде.

Продюсеры немного приоткрыли завесу таинственности и рассказали, куда забросят команды из народа и из числа звезд.

«С одной стороны, их будет ждать атмосфера прекрасной восточной сказки комплекса Silk Road Samarkand с роскошными отелями, бирюзовыми куполами, дворцами Вечного города и минаретами до небес. С другой — горный лагерь со спартанскими условиями, без воды, еды и нормальной постели», — пояснили организаторы шоу.
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При этом, участникам придется постараться, чтобы попасть в желанную локацию: какая из команд столкнется с роскошью, выяснится по итогам испытаний.

Тюменец мечтал купить дом для родителей на призовые деньги от первого сезона. Андрей Зубенко — спортсмен со стажем, он участвует в общегородских забегах, катается на горнолыжных курортах. По словам тюменца, новый сезон шоу покажут после новогодних каникул.

В звездную команду пригласили участники из прошлых сезонов: Ольга Серябкина, Надежда Сысоева, Павел Мамаев, Митя Фомин, Артём Калайджян и Торнике Квитатиани.

Двое тюменцев приняли участие в шоу «Суперниндзя» на Первом канале. Первым из проекта вылетел Александр Шиков, а потом на трассе сорвался тюменский человек-паук Сергей Девляшов. Призовой фонд проекта составлял пять миллионов рублей.

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