Тюменец будет «выживать в Самарканде» за 10 млн рублей

Андрей Зубенко вновь стал участником народной команды в телешоу на канале ТНТ. Он участвовал в первом сезоне проекта, съемки которого проходили в Дубае, и дошел до полуфинала. На этот раз звездам и их конкурентам из народа придется выживать в Самарканде.