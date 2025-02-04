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Posted 4 февраля, 13:41

Published 4 февраля, 13:41

Modified 4 февраля, 13:43

Updated 4 февраля, 13:43

В Тюмени пройдет показ короткометражек от трех молодых режиссеров

В Тюмени пройдет показ короткометражек от трех молодых режиссеров

4 февраля 2025, 13:41
Фото: 1MI.
Открытый показ трех работ режиссерского курса киношколы «Пушка» пройдет в «Конторе пароходства». Над проектами тюменские ребята работали два года.

Показ работ проходит сегодня, 4 февраля, с 18 до 21 часа, сообщает издание «Вслух.ру». Отметим, что ребята не только сами снимали работы, но и монтировали.

— Ребята работали над этими картинами два года, полностью изучив процесс создания короткометражного фильма. В ходе учебного процесса они в течение полугода писали и доводили до идеала сценарий. После чего приступили к съемкам. Когда все было отснято, они погрузились в монтаж фильмов и процесс постпродакшена, — прокомментировал преподаватель курса Константин Безгодов.

Комедия «Свидание в спортзале» о вечеринке, которая пошла не по плану. Драма «Подруга по переписке» — об отношениях на расстоянии, а фантастическая драма «Мертвое время» — о добром подростке с уникальным даром.

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Ранее мы писали о том, что певица Ирина Салтыкова устроила неожиданный концерт в тюменском караоке-клубе.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Киношкола#Короткометражный фильм#Открытый показ
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