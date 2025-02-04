В Тюмени пройдет показ короткометражек от трех молодых режиссеров
4 февраля 2025, 13:41
Фото: 1MI.
Открытый показ трех работ режиссерского курса киношколы «Пушка» пройдет в «Конторе пароходства». Над проектами тюменские ребята работали два года.
Показ работ проходит сегодня, 4 февраля, с 18 до 21 часа, сообщает издание «Вслух.ру». Отметим, что ребята не только сами снимали работы, но и монтировали.
— Ребята работали над этими картинами два года, полностью изучив процесс создания короткометражного фильма. В ходе учебного процесса они в течение полугода писали и доводили до идеала сценарий. После чего приступили к съемкам. Когда все было отснято, они погрузились в монтаж фильмов и процесс постпродакшена, — прокомментировал преподаватель курса Константин Безгодов.
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