Эстрада, рок и юмор: афиша лучших концертов в Тюмени на февраль

Posted 24 января, 12:55
Published 24 января, 12:55
Modified 24 января, 12:57
Updated 24 января, 12:57
Своим творчеством тюменцев и гостей города порадуют Леонид Агутин, Мураками, Кватро, Квартет И, театр танца «Искушение» и шоу под дождем, Rock Privet, танцующий оркестр Concord Orchestra, Артём Винокур, Никита Шевчук, Илья Соболев, Юпи и Fortuna812.
Артист проведет в Тюмени два концертных дня подряд: 3 и 4 февраля в Тюменской филармонии. Стоимость билетов 8-17 тысяч рублей. Хотя с приближением даты концерта цены поднялись, большинство билетов раскуплено.
Песни Агутина не выбывают из радийных плей-листов в 1994 года, и тюменцы смогут вживую услышать самые любимые и новые из них. Начало обоих концертов в 19:00 часов.
1 февраля в концертном зале Тюменской филармонии прозвучит Симфония №3 «Земля» композитора и аккордеониста Петра Дранги. Это третья часть музыкального цикла «Энергии мира», в котором вышли симфонии «Космос» и «Я’ОНИ’МЫ».
Исполнять ее будут большой симфонический оркестр и хоровая капелла Тюменской филармонии, прологи литературную преамбулу и специально сочиненные экзерсисы на тему синергии человека с землей исполнят Евгений Цыганов, Пётр Дранга, Александра Урсуляк.
Попасть на представление можно за 1500–7000 рублей. Начало в 19:00 часов.
Знаменитый коллектив привезет в Тюмень спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Со сцены тюменцам расскажут, что же волнует мужчин среднего возраста. «В первую очередь, конечно, женщины. Потом работа, деньги, успех, популярность, зависть к более удачливым коллегам, ровесникам, друзьям. Но больше всего, конечно, женщины», — так определили тематику авторы.
Послушать разговоры можно 7 февраля в 19:00 часов в концертном зале Тюменской филармонии. Билеты доступны по ценам в диапазоне 2800-5000 рублей.
Музыканты приедут в Тюмень в рамках большого тура с программой «Я буду петь». В 2024 году группа выпустила два альбома и два сингла, проехала с концертами по 50 городам и на полученных от фанатов эмоциях решила повторить. Со сцены прозвучат любимые песни и главные хиты — все самое хорошее! Всем зрителям обещают невероятную энергетику, улыбки и добрые эмоции.
Зарядиться добром от «Мураками» можно 16 февраля в ресторане «Максимилианс». Билеты еще можно купить за 1600-3200 рублей.
Для тех, кто любит не только ушами, но и глазами, Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представит юбилейную программу — шоу под дождем «История 15 лет». В ней соединились лучшие и новые номера, которые еще ни разу не представляли зрителям. Театр обещает поклонникам грандиозный праздник танца и любви, искренние эмоции и хореографию экстра класса.
Шоу доступно 10 февраля в большом зале ДК «Нефтяник». Стоимость билетов от 1600 до 5000 рублей. Начало в 19:00 часов.
Певцы приедут в наш город впервые после воссоединения в золотом составе: Антон Сергеев, Антон Боглевский, Денис Вертунов и Виталий Чирва. Четверо мужчин в классических костюмах обещают погрузить зрителей в атмосферу любви и утонченной музыки.
Проверить, так ли это, можно 6 февраля в концертном зале Тюменской филармонии всего за 1800-5000 рублей.
Любителей классики рока приглашают на шоу «Симфонические рок-хиты» в исполнении Concord Orchestra. Изюминкой станут танцы музыкантов во время исполнения любимых всеми ценителями рока композиций. Зрителям представят современные оркестровые аранжировки хитов Metallica, Linkin Park, Nightwish, Muse, Queen, Evanescence, Depeche Mode, A-ha, Europe, The Rasmus, U2, Imagine Dragons.
Шоу состоится в 19:00 часов 18 февраля в большом зале ДК «Нефтяник». Цена билетов то 1600 до 3800 рублей.
Для тех, кто хочет еще больше эмоций Rock Privet даст большой концерт в Глав Клубе. Всех пришедших ждет атмосфера брутальной рок-дискотеки, где каждый сможет отдохнуть и сорвать голос в слэме под любимые поп-хиты. Rock Privet включили в программу несколько новых эксклюзивных треков.
Шумно потусить все желающие смогут 8 февраля в Глав Клубе. Стоимость билетов 2500–6000 рублей.
Любителей подлинной рок-музыки ждут на шоу «Легендарные хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром Enjoy the symphony. Премьера программы в исполнении официального трибьют-бенда Devotion Mode состоялась в марте 2023 года в Кремлевском Дворце. А тюменцы смогут посмотреть ее 10 февраля в ДК „Железнодорожник“. Билеты доступны за 1300-3300 рублей. Начало в 18:30 часов.
Повеселить тюменцев приедут стендап-комик Артём Винокур с новым концертом-откровением. Победитель «Открытого микрофона» на ТНТ будет развлекать зрителей 12 февраля в ДК «Железнодорожник» за 1200–3600 рублей с человека.
Сделавший себя сам стендап комик Никита Шевчук приедет в наш город 27 февраля. Его называют комиком «новой волны» российского стендапа. Съемки концерта пройдут в ДК «Железнодорожник». Оценить интеллект и душевность, за которые любят комика, можно за 2000-4000 рублей.
На той же площадке 28 февраля один из самых оригинальных комиков Илья Соболев. Доступ на его концерты ограничен зрителям младше 18 лет, поскольку автор монологов любит шутить ниже пояса. Билеты обойдутся в 2000–4800 рублей.
Юпи и Fortuna812 приедут в Тюмень в рамках 812 Tour Chaper 2. Они выступят 14 февраля в Клуб Place с презентацией нового альбома. Начало в 18:00 часов. стоимость билетов от 1099 до 2399 рублей.