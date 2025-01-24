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Posted 24 января, 12:55

Published 24 января, 12:55

Modified 24 января, 12:57

Updated 24 января, 12:57

Эстрада, рок и юмор: афиша лучших концертов в Тюмени на февраль

Эстрада, рок и юмор: афиша лучших концертов в Тюмени на февраль

24 января 2025, 12:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Концерт
Февраль в Тюмени будет громким и веселым, ведь столько любимых артистов, которые забронировали площадки под свои выступления.

Своим творчеством тюменцев и гостей города порадуют Леонид Агутин, Мураками, Кватро, Квартет И, театр танца «Искушение» и шоу под дождем, Rock Privet, танцующий оркестр Concord Orchestra, Артём Винокур, Никита Шевчук, Илья Соболев, Юпи и Fortuna812.

Леонид Агутин (6+)

Артист проведет в Тюмени два концертных дня подряд: 3 и 4 февраля в Тюменской филармонии. Стоимость билетов 8-17 тысяч рублей. Хотя с приближением даты концерта цены поднялись, большинство билетов раскуплено.

Песни Агутина не выбывают из радийных плей-листов в 1994 года, и тюменцы смогут вживую услышать самые любимые и новые из них. Начало обоих концертов в 19:00 часов.

На концерт Леонида Агутина в Тюмени подорожали билеты
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Петр Дранга (6+)

1 февраля в концертном зале Тюменской филармонии прозвучит Симфония №3 «Земля» композитора и аккордеониста Петра Дранги. Это третья часть музыкального цикла «Энергии мира», в котором вышли симфонии «Космос» и «Я’ОНИ’МЫ».

Исполнять ее будут большой симфонический оркестр и хоровая капелла Тюменской филармонии, прологи литературную преамбулу и специально сочиненные экзерсисы на тему синергии человека с землей исполнят Евгений Цыганов, Пётр Дранга, Александра Урсуляк.

Попасть на представление можно за 1500–7000 рублей. Начало в 19:00 часов.

«Квартет И» (16+)

Знаменитый коллектив привезет в Тюмень спектакль «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках». Со сцены тюменцам расскажут, что же волнует мужчин среднего возраста. «В первую очередь, конечно, женщины. Потом работа, деньги, успех, популярность, зависть к более удачливым коллегам, ровесникам, друзьям. Но больше всего, конечно, женщины», — так определили тематику авторы.

Послушать разговоры можно 7 февраля в 19:00 часов в концертном зале Тюменской филармонии. Билеты доступны по ценам в диапазоне 2800-5000 рублей.

Рок-группа «Мураками» (18+)

Музыканты приедут в Тюмень в рамках большого тура с программой «Я буду петь». В 2024 году группа выпустила два альбома и два сингла, проехала с концертами по 50 городам и на полученных от фанатов эмоциях решила повторить. Со сцены прозвучат любимые песни и главные хиты — все самое хорошее! Всем зрителям обещают невероятную энергетику, улыбки и добрые эмоции.

Зарядиться добром от «Мураками» можно 16 февраля в ресторане «Максимилианс». Билеты еще можно купить за 1600-3200 рублей.

Шоу под дождем (12+)

Для тех, кто любит не только ушами, но и глазами, Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представит юбилейную программу — шоу под дождем «История 15 лет». В ней соединились лучшие и новые номера, которые еще ни разу не представляли зрителям. Театр обещает поклонникам грандиозный праздник танца и любви, искренние эмоции и хореографию экстра класса.

Шоу доступно 10 февраля в большом зале ДК «Нефтяник». Стоимость билетов от 1600 до 5000 рублей. Начало в 19:00 часов.

В Тюмени со спектаклем выступит «Квартет И». Цена билетов достигает 15 тысяч рублей
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Квартет «Кватро» (6+)

Певцы приедут в наш город впервые после воссоединения в золотом составе: Антон Сергеев, Антон Боглевский, Денис Вертунов и Виталий Чирва. Четверо мужчин в классических костюмах обещают погрузить зрителей в атмосферу любви и утонченной музыки.

Проверить, так ли это, можно 6 февраля в концертном зале Тюменской филармонии всего за 1800-5000 рублей.

Concord Orchestra (12+)

Любителей классики рока приглашают на шоу «Симфонические рок-хиты» в исполнении Concord Orchestra. Изюминкой станут танцы музыкантов во время исполнения любимых всеми ценителями рока композиций. Зрителям представят современные оркестровые аранжировки хитов Metallica, Linkin Park, Nightwish, Muse, Queen, Evanescence, Depeche Mode, A-ha, Europe, The Rasmus, U2, Imagine Dragons.

Шоу состоится в 19:00 часов 18 февраля в большом зале ДК «Нефтяник». Цена билетов то 1600 до 3800 рублей.

Rock Privet (16+)

Для тех, кто хочет еще больше эмоций Rock Privet даст большой концерт в Глав Клубе. Всех пришедших ждет атмосфера брутальной рок-дискотеки, где каждый сможет отдохнуть и сорвать голос в слэме под любимые поп-хиты. Rock Privet включили в программу несколько новых эксклюзивных треков.

Шумно потусить все желающие смогут 8 февраля в Глав Клубе. Стоимость билетов 2500–6000 рублей.

Enjoy the symphony (6+)

Любителей подлинной рок-музыки ждут на шоу «Легендарные хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром Enjoy the symphony. Премьера программы в исполнении официального трибьют-бенда Devotion Mode состоялась в марте 2023 года в Кремлевском Дворце. А тюменцы смогут посмотреть ее 10 февраля в ДК „Железнодорожник“. Билеты доступны за 1300-3300 рублей. Начало в 18:30 часов.

Тюменцы раскупили самые дешевые билеты на выступление стендап-комика
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Артём Винокур (18+)

Повеселить тюменцев приедут стендап-комик Артём Винокур с новым концертом-откровением. Победитель «Открытого микрофона» на ТНТ будет развлекать зрителей 12 февраля в ДК «Железнодорожник» за 1200–3600 рублей с человека.

Никита Шевчук (18+)

Сделавший себя сам стендап комик Никита Шевчук приедет в наш город 27 февраля. Его называют комиком «новой волны» российского стендапа. Съемки концерта пройдут в ДК «Железнодорожник». Оценить интеллект и душевность, за которые любят комика, можно за 2000-4000 рублей.

Илья Соболев (18+)

На той же площадке 28 февраля один из самых оригинальных комиков Илья Соболев. Доступ на его концерты ограничен зрителям младше 18 лет, поскольку автор монологов любит шутить ниже пояса. Билеты обойдутся в 2000–4800 рублей.

Юпи и Fortuna812 (16+)

Юпи и Fortuna812 приедут в Тюмень в рамках 812 Tour Chaper 2. Они выступят 14 февраля в Клуб Place с презентацией нового альбома. Начало в 18:00 часов. стоимость билетов от 1099 до 2399 рублей.

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