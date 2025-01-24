Эстрада, рок и юмор: афиша лучших концертов в Тюмени на февраль

Музыканты приедут в Тюмень в рамках большого тура с программой «Я буду петь». В 2024 году группа выпустила два альбома и два сингла, проехала с концертами по 50 городам и на полученных от фанатов эмоциях решила повторить. Со сцены прозвучат любимые песни и главные хиты — все самое хорошее! Всем зрителям обещают невероятную энергетику, улыбки и добрые эмоции.