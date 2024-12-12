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Posted 12 декабря, 06:33

Published 12 декабря, 06:33

Modified 12 декабря, 06:33

Updated 12 декабря, 06:33

Певица Ирина Салтыкова устроила неожиданный концерт в тюменском караоке-клубе

Певица Ирина Салтыкова устроила неожиданный концерт в тюменском караоке-клубе

12 декабря 2024, 06:33
Фото: 1MI. Певица Ирина Салтыкова устроила неожиданный концерт в тюменском караоке-клубе
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Концерт
В Тюмени обновленный караоке-клуб «Шаляпин» в Тюмени встретил гостей неожиданным подарком — своим выступлением вечеринку украсила легендарная Ирина Салтыкова, исполнившая хиты для посетителей праздника.

В Тюмени 10 декабря состоялось открытие обновлённого караоке-клуба «Шаляпин». После масштабного ремонта заведение преобразилось до неузнаваемости, представив гостям современный интерьер и обновленное меню бара и кухни.

«Открытие караоке-клуба сюрпризом посетила известная певица Ирина Салтыкова и порадовала гостей своими легендарными хитами», — рассказали «Нашему городу» в заведении.
Ирина Салтыкова выступила на открытии караоке-бара в Тюмени.Ирина Салтыкова выступила на открытии караоке-бара в Тюмени.
Ирина Салтыкова выступила на открытии караоке-бара в Тюмени.. Фото: Караоке-клуб Шаляпин

Напомним, что караоке-клуб был закрыт на ремонт с сентября, и за короткое время в нем удалось полностью обновить пространство. Среди приглашённых на открытие были замечены известный тюменский ресторатор Лариса Невидайло и популярный блогер Светлана Захарова, известная, как «Теренюша».

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени хотят обустроить пространство для поклонников творчества Юрия Шатунова, солиста группы «Ласковый Май». Оно расположится под мостом.

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