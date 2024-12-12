Певица Ирина Салтыкова устроила неожиданный концерт в тюменском караоке-клубе

Напомним, что караоке-клуб был закрыт на ремонт с сентября, и за короткое время в нем удалось полностью обновить пространство. Среди приглашённых на открытие были замечены известный тюменский ресторатор Лариса Невидайло и популярный блогер Светлана Захарова, известная, как «Теренюша».