Певица Ирина Салтыкова устроила неожиданный концерт в тюменском караоке-клубе

Posted 12 декабря, 06:33
Published 12 декабря, 06:33
Modified 12 декабря, 06:33
Updated 12 декабря, 06:33
В Тюмени 10 декабря состоялось открытие обновлённого караоке-клуба «Шаляпин». После масштабного ремонта заведение преобразилось до неузнаваемости, представив гостям современный интерьер и обновленное меню бара и кухни.
«Открытие караоке-клуба сюрпризом посетила известная певица Ирина Салтыкова и порадовала гостей своими легендарными хитами», — рассказали «Нашему городу» в заведении.
Напомним, что караоке-клуб был закрыт на ремонт с сентября, и за короткое время в нем удалось полностью обновить пространство. Среди приглашённых на открытие были замечены известный тюменский ресторатор Лариса Невидайло и популярный блогер Светлана Захарова, известная, как «Теренюша».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени хотят обустроить пространство для поклонников творчества Юрия Шатунова, солиста группы «Ласковый Май». Оно расположится под мостом.