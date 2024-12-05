Нам очень жаль. В Тюмени извинились за распроданные билеты на концерт Дениса Мацуева

Posted 5 декабря, 12:43
Published 5 декабря, 12:43
Modified 5 декабря, 12:50
Updated 5 декабря, 12:50
Как сообщает портал URA.RU, в среднем за билеты на концерт в самом дешевом варианте обошлись бы жителям региона в полторы тысячи рублей. Однако, на них был огромный ажиотаж, из-за чего они и пропали из продажи. Многие решили, что билеты просто закончились, однако это информацию ведомство пока не подтвердило.
«Мы выясняем причины случившегося и работаем над тем, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, — рассказали представители ТКТО
Напомним, что концерт Мацуева прошел в Тюмени 4 декабря. за несколько дней до концерта из продажи на сайте ТКТО пропали дешевые билеты за 1 500 рублей, более 200 штук. При этом за пару часов до события они снова стали доступны для покупки.
Ранее сообщалось о том, что В Тюмени с концертами выступит Леонид Агутин. Самые дешевые билеты уже раскуплены.