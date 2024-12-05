Нам очень жаль. В Тюмени извинились за распроданные билеты на концерт Дениса Мацуева

Как сообщает портал URA.RU, в среднем за билеты на концерт в самом дешевом варианте обошлись бы жителям региона в полторы тысячи рублей. Однако, на них был огромный ажиотаж, из-за чего они и пропали из продажи. Многие решили, что билеты просто закончились, однако это информацию ведомство пока не подтвердило.