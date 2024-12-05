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Posted 5 декабря, 12:43

Published 5 декабря, 12:43

Modified 5 декабря, 12:50

Updated 5 декабря, 12:50

В Тюмени извинились за распроданные билеты на концерт Дениса Мацуева

Нам очень жаль. В Тюмени извинились за распроданные билеты на концерт Дениса Мацуева

5 декабря 2024, 12:43
Фото: 1MI.

В Тюмени извинились за распроданные билеты на концерт Дениса Мацуева

Сюжет
Концерт
В Тюменском концертно-театральном объединении принесли извинения за то, что дешевые билеты на концерт пианиста Дениса Мацуева были скрыты из продажи за несколько дней до выступления. Из-за этого представителям даже пришлось объясняться перед жителями региона.

Как сообщает портал URA.RU, в среднем за билеты на концерт в самом дешевом варианте обошлись бы жителям региона в полторы тысячи рублей. Однако, на них был огромный ажиотаж, из-за чего они и пропали из продажи. Многие решили, что билеты просто закончились, однако это информацию ведомство пока не подтвердило.

«Мы выясняем причины случившегося и работаем над тем, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, — рассказали представители ТКТО

Напомним, что концерт Мацуева прошел в Тюмени 4 декабря. за несколько дней до концерта из продажи на сайте ТКТО пропали дешевые билеты за 1 500 рублей, более 200 штук. При этом за пару часов до события они снова стали доступны для покупки.

В Тюмени закрыли продажи дешевых билетов на концерт Дениса Мацуева
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Ранее сообщалось о том, что В Тюмени с концертами выступит Леонид Агутин. Самые дешевые билеты уже раскуплены.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Музыка#Музыканты#Концерт
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