В Тюмени с концертами выступит Леонид Агутин. Самые дешевые билеты уже раскуплены

Posted 22 ноября, 08:12
Published 22 ноября, 08:12
Modified 22 ноября, 08:14
Updated 22 ноября, 08:14
Также тюменцы активно приобретают билеты на первые ряды, которые являются самыми дорогими, и стоят 15 тысяч рублей. На самый первый ряд и на выступление 3 февраля, и 4 февраля в продаже осталось всего по одному билету.
Заметим, Леонид Агутин приезжает с концертной программой в Тюмень довольно часто. Этой осенью он выступал на промышленно-энергетическом форуме TNF. Правда, попасть на его концерт смогли только те, кто приобрели билеты для участие в форуме в формате Premium за 549 тысяч рублей и VIP за 949 тысяч.
Годом ранее Агутин выступил с концертной программой в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Тогда на его выступление собрало несколько тысяч зрителей.
Ранее «Наш Город» писал, что Надежда Кадышева отменила запланированный в Тюмени на 30 ноября концерт. Выступление певица перенесли на 23 марта 2025 года. Большая часть билетов на концерт российской певицы была раскуплена.