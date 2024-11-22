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Posted 22 ноября, 08:12

Published 22 ноября, 08:12

Modified 22 ноября, 08:14

Updated 22 ноября, 08:14

Леонид Агутин даст два концерта в Тюмени

В Тюмени с концертами выступит Леонид Агутин. Самые дешевые билеты уже раскуплены

22 ноября 2024, 08:12
Фото: Официальный сайт Леонид Агутин.

Леонид Агутин даст два концерта в Тюмени

Российский певец будет выступать на сцене Тюменской филармонии 3 и 4 февраля. В настоящее время продажа билетов уже открыта — самые дешевые, по 6 тысяч рублей, практически все раскуплены.

Также тюменцы активно приобретают билеты на первые ряды, которые являются самыми дорогими, и стоят 15 тысяч рублей. На самый первый ряд и на выступление 3 февраля, и 4 февраля в продаже осталось всего по одному билету.

Заметим, Леонид Агутин приезжает с концертной программой в Тюмень довольно часто. Этой осенью он выступал на промышленно-энергетическом форуме TNF. Правда, попасть на его концерт смогли только те, кто приобрели билеты для участие в форуме в формате Premium за 549 тысяч рублей и VIP за 949 тысяч.

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Годом ранее Агутин выступил с концертной программой в рамках фестиваля «Лето в Тобольском кремле». Тогда на его выступление собрало несколько тысяч зрителей.

Ранее «Наш Город» писал, что Надежда Кадышева отменила запланированный в Тюмени на 30 ноября концерт. Выступление певица перенесли на 23 марта 2025 года. Большая часть билетов на концерт российской певицы была раскуплена.

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