В Тюмени с концертами выступит Леонид Агутин. Самые дешевые билеты уже раскуплены

Заметим, Леонид Агутин приезжает с концертной программой в Тюмень довольно часто. Этой осенью он выступал на промышленно-энергетическом форуме TNF. Правда, попасть на его концерт смогли только те, кто приобрели билеты для участие в форуме в формате Premium за 549 тысяч рублей и VIP за 949 тысяч.