nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 12:18

Published 4 февраля, 12:18

Modified 4 февраля, 12:20

Updated 4 февраля, 12:20

Из-за теплой погоды в Тюмени распродают зимнюю одежду и обувь за полцены

Скидки доходят до 50%. Из-за аномально теплой зимы в Тюмени распродают верхнюю одежду

4 февраля 2025, 12:18
Фото: Изображение Midjourney.

Из-за теплой погоды в Тюмени распродают зимнюю одежду и обувь за полцены

Из-за аномально теплой погоды в Тюмени в магазинах за полцены распродают зимнюю одежду и обувь.

Одно из объявлений опубликовала пресс-служба торгового центра «Солнечный».

— Все лучшее для этой зимы со скидками до 50%: актуальные формы, стильные оттенки и такие необходимые противоскользящие протекторы. Впереди еще один месяц зимы, — говорится в сообщении.

Распродажи зимних вещей также проходят в ТРЦ «Сити Молл» и «Кристалл». Скидки достигают 50 процентов.

Метеоролог Лидия Кашина объяснила причины аномально теплого февраля в Тюмени. Основная причина такой погоды — мощный и устойчивый антициклон над Уралом, который блокирует проникновение арктических воздушных масс. Также наблюдается аномальное смещение высотных струйных течений, которые обычно приносят в регион холод.

В Тюмени закрывается один из популярных магазинов одежды
Узнать подробнее

Ранее мы писали о том, что магазины «Жизньмарт» закрывают в Тюмени.

Читайте также:
Дорого-богато? В Тюмени продают двухкомнатную квартиру за 30,5 миллионов рублейВ Тюмени спрос на услуги по обучению в области IT вырос в девять разПод окнами тюменской многоэтажки нашли тело девушки
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Скидки#Новости тюмени#Распродажа#Зимняя одежда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика