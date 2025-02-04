Скидки доходят до 50%. Из-за аномально теплой зимы в Тюмени распродают верхнюю одежду

Метеоролог Лидия Кашина объяснила причины аномально теплого февраля в Тюмени. Основная причина такой погоды — мощный и устойчивый антициклон над Уралом, который блокирует проникновение арктических воздушных масс. Также наблюдается аномальное смещение высотных струйных течений, которые обычно приносят в регион холод.