Скидки доходят до 50%. Из-за аномально теплой зимы в Тюмени распродают верхнюю одежду
4 февраля 2025, 12:18
Фото: Изображение Midjourney.
Из-за теплой погоды в Тюмени распродают зимнюю одежду и обувь за полцены
Из-за аномально теплой погоды в Тюмени в магазинах за полцены распродают зимнюю одежду и обувь.
Одно из объявлений опубликовала пресс-служба торгового центра «Солнечный».
— Все лучшее для этой зимы со скидками до 50%: актуальные формы, стильные оттенки и такие необходимые противоскользящие протекторы. Впереди еще один месяц зимы, — говорится в сообщении.
Распродажи зимних вещей также проходят в ТРЦ «Сити Молл» и «Кристалл». Скидки достигают 50 процентов.
Метеоролог Лидия Кашина объяснила причины аномально теплого февраля в Тюмени. Основная причина такой погоды — мощный и устойчивый антициклон над Уралом, который блокирует проникновение арктических воздушных масс. Также наблюдается аномальное смещение высотных струйных течений, которые обычно приносят в регион холод.
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