В Тюмени спрос на услуги по обучению в области IT вырос в девять раз

Posted 4 февраля, 11:20
Published 4 февраля, 11:20
Modified 4 февраля, 11:22
Updated 4 февраля, 11:22
Так, согласно данным сервиса, индивидуальные специалисты в сфере обучения IT-технологиям стали предлагать свои услуги на платформе за год на 33% чаще.
За год спрос тюменцев на IT-услуги вырос на 271% относительно 2023 года. Такой рост спроса обусловлен изменениями в экономике и потребностями бизнеса, который нуждается в цифровых решениях, отмечают аналитики.
Одни из самых популярных услуг в прошлом году — разработка программных продуктов на Java. Чуть меньшей популярностью на рынке IT-услуг пользуется разработка самых разных программ на языке программирования Java — от мобильных приложений до больших корпоративных систем. Так, предложение в 2024 году выросло на 200%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили заработок воспитателей в детских садах. Средний его размер составляет 59 тысяч рублей.