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Posted 4 февраля, 11:20

Published 4 февраля, 11:20

Modified 4 февраля, 11:22

Updated 4 февраля, 11:22

В Тюмени спрос на услуги по обучению в области IT вырос в девять раз

В Тюмени спрос на услуги по обучению в области IT вырос в девять раз

4 февраля 2025, 11:20
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса «Авито Услуги», в 2024 году спрос на услуги специалистов по обучению IT-специальностям в целом увеличился в Тюмени на 833% по сравнению с 2023 годом.

Так, согласно данным сервиса, индивидуальные специалисты в сфере обучения IT-технологиям стали предлагать свои услуги на платформе за год на 33% чаще.

За год спрос тюменцев на IT-услуги вырос на 271% относительно 2023 года. Такой рост спроса обусловлен изменениями в экономике и потребностями бизнеса, который нуждается в цифровых решениях, отмечают аналитики.

Одни из самых популярных услуг в прошлом году — разработка программных продуктов на Java. Чуть меньшей популярностью на рынке IT-услуг пользуется разработка самых разных программ на языке программирования Java — от мобильных приложений до больших корпоративных систем. Так, предложение в 2024 году выросло на 200%.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили заработок воспитателей в детских садах. Средний его размер составляет 59 тысяч рублей.

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