В Тюмени спрос на услуги по обучению в области IT вырос в девять раз

Одни из самых популярных услуг в прошлом году — разработка программных продуктов на Java. Чуть меньшей популярностью на рынке IT-услуг пользуется разработка самых разных программ на языке программирования Java — от мобильных приложений до больших корпоративных систем. Так, предложение в 2024 году выросло на 200%.