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Posted 4 февраля, 08:45

Published 4 февраля, 08:45

Modified 4 февраля, 08:52

Updated 4 февраля, 08:52

В Тюмени побит температурный рекорд 1961 года

Такого не было более 60 лет: в Тюмени побит температурный рекорд 1961 года

4 февраля 2025, 08:45
Фото: 1MI.

В Тюмени побит температурный рекорд 1961 года

Пятый по счету с начала этого года температурный рекорд зафиксировала 3 февраля тюменская метеостанция — столбики термометров в областной столице поднялись до +2,4.
«Это новый максимум для 3 февраля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 1961 году. Тогда температура воздуха составил -0,5», — сообщил метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.

В настоящее время термометры в Тюмени показывают -4. В течение дня синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -8. В среду и четверг в областной столице ожидается пасмурная погода, среднесуточная температура воздуха составит -5…-10.

Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 7 февраля. В субботу, 8 февраля, в город придет небольшое похолодание до -6….-14. Осадки в эти дни маловероятны.

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Ранее «Наш Город» писал, что предыдущий температурный рекорд в Тюмени был установлен 2 февраля 2025 года. Тогда температура воздуха составила +1,4. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2004 году.

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