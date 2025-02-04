Такого не было более 60 лет: в Тюмени побит температурный рекорд 1961 года

Posted 4 февраля, 08:45
Published 4 февраля, 08:45
Modified 4 февраля, 08:52
Updated 4 февраля, 08:52
«Это новый максимум для 3 февраля. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 1961 году. Тогда температура воздуха составил -0,5», — сообщил метеоролог и руководитель проекта «Погода72» Илья Винштейн.
В настоящее время термометры в Тюмени показывают -4. В течение дня синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -8. В среду и четверг в областной столице ожидается пасмурная погода, среднесуточная температура воздуха составит -5…-10.
Аналогичная погода сохранится и в пятницу, 7 февраля. В субботу, 8 февраля, в город придет небольшое похолодание до -6….-14. Осадки в эти дни маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что предыдущий температурный рекорд в Тюмени был установлен 2 февраля 2025 года. Тогда температура воздуха составила +1,4. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2004 году.