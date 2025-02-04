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Posted 4 февраля, 09:10

Published 4 февраля, 09:10

Modified 4 февраля, 09:12

Updated 4 февраля, 09:12

Новым директором «Тюменского бройлера» назначен полковник из Омска Дмитрий Чиж

Тюменскую птицефабрику возглавил омский полковник с фамилией Чиж

4 февраля 2025, 09:10

Новым директором «Тюменского бройлера» назначен полковник из Омска Дмитрий Чиж

Речь идет о «ПРОДО Тюменский бройлер». Ранее занимавший должность руководителя предприятия Денис Налепов назначен директором компании «Омский бекон». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
«В руководящем составе произошли изменения в рамках внутренней ротации. Денис Налепов, ранее возглавлявший „ПРОДО Тюменский бройлер“, назначен директором предприятия „Омский бекон“. Предыдущий директор Людмила Воробьева покинула компанию по личным обстоятельствам, — пояснили DK.RU в компании.

Известно, что Дмитрий Чиж окончил Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а также Московский институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Ранее работал в УВД по Омской области, занимал руководящие должности в управлении по борьбе с экономическими преступлениям.

В 2015 году, после выхода на пенсию, занял должность руководителя управления безопасности в АО «Птицефабрика Сибирская». В 2016 был назначен директором по безопасности производственного комплекса «Омский бекон» компании ООО «ПРОДО Менеджмент».

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Согласно открытым данным, АО «ПРОДО Тюменский бройлер» действует с июля 1996 года. Общество специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы, разведении КРС, производстве мяса в охлажденном виде, торговле продуктами и т. д. Должность директора предприятия с 3 февраля 2025 года занимает Дмитрий Чиж.

По данным финансовой отчетности за 2023 год, выручка АО «ПРОДО Тюменский бройлер» увеличилась на 10% — до 6,2 миллиарда рублей, чистая прибыль возросла на 106% — до 796,5 миллиона рублей.

Согласно данным Федерального казначейства, птицефабрика является участником системы государственных закупок — предприятие заключило 26 контрактов на сумму около 60 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зафиксирован рост цен на яйца. Минимальная стоимость десятка начинается от 69 рублей. В начале осени 2024 года цена была ниже на 9 рублей.

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