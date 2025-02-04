Тюменскую птицефабрику возглавил омский полковник с фамилией Чиж

Известно, что Дмитрий Чиж окончил Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а также Московский институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Ранее работал в УВД по Омской области, занимал руководящие должности в управлении по борьбе с экономическими преступлениям.