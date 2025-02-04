Тюменскую птицефабрику возглавил омский полковник с фамилией Чиж

Posted 4 февраля, 09:10
Published 4 февраля, 09:10
Modified 4 февраля, 09:12
Updated 4 февраля, 09:12
«В руководящем составе произошли изменения в рамках внутренней ротации. Денис Налепов, ранее возглавлявший „ПРОДО Тюменский бройлер“, назначен директором предприятия „Омский бекон“. Предыдущий директор Людмила Воробьева покинула компанию по личным обстоятельствам, — пояснили DK.RU в компании.
Известно, что Дмитрий Чиж окончил Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», а также Московский институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Ранее работал в УВД по Омской области, занимал руководящие должности в управлении по борьбе с экономическими преступлениям.
В 2015 году, после выхода на пенсию, занял должность руководителя управления безопасности в АО «Птицефабрика Сибирская». В 2016 был назначен директором по безопасности производственного комплекса «Омский бекон» компании ООО «ПРОДО Менеджмент».
Согласно открытым данным, АО «ПРОДО Тюменский бройлер» действует с июля 1996 года. Общество специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы, разведении КРС, производстве мяса в охлажденном виде, торговле продуктами и т. д. Должность директора предприятия с 3 февраля 2025 года занимает Дмитрий Чиж.
По данным финансовой отчетности за 2023 год, выручка АО «ПРОДО Тюменский бройлер» увеличилась на 10% — до 6,2 миллиарда рублей, чистая прибыль возросла на 106% — до 796,5 миллиона рублей.
Согласно данным Федерального казначейства, птицефабрика является участником системы государственных закупок — предприятие заключило 26 контрактов на сумму около 60 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зафиксирован рост цен на яйца. Минимальная стоимость десятка начинается от 69 рублей. В начале осени 2024 года цена была ниже на 9 рублей.