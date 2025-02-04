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Posted 4 февраля, 11:49

Published 4 февраля, 11:49

Modified 4 февраля, 11:49

Updated 4 февраля, 11:49

В Тюмени продают двушку за 30,5 миллионов рублей

Дорого-богато? В Тюмени продают двухкомнатную квартиру за 30,5 миллионов рублей

4 февраля 2025, 11:49
Фото: 1MI.

В Тюмени продают двушку за 30,5 миллионов рублей

Сюжет
Недвижимость
По информации сервиса «Авито Недвижимость», самая дорогая квартира на вторичном рынке недвижимости в Тюмени стоит больше 30 миллионов рублей.

Известно, что двухкомнатная квартира площадью 111,1 квадратных метров находится на улице Щербакова. Она стоит 30,5 миллионов рублей.

Она расположена в малоэтажном комплексе высотой до семи этажей. Пространство включает кухню-гостиную, спальню и совмещенный санузел. Указано, что из окон квартиры открывается вид на Вознесенскую церковь, мост Влюбленных и Туру. В объявлении также размещены фотографии роскошной квартиры.

Фото: «Авито Недвижимость»

Напомним, тюменцы заработали на сдаче квартир в аренду сотни миллионов рублей.

Срок сдачи 20-летнего элитного долгостроя опять перенесли
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2026 год планируют сдать в эксплуатацию долгострой по улице Логунова. Работы по возведению здания ведутся более 10 лет.

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