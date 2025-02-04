Дорого-богато? В Тюмени продают двухкомнатную квартиру за 30,5 миллионов рублей

Posted 4 февраля, 11:49
Published 4 февраля, 11:49
Modified 4 февраля, 11:49
Updated 4 февраля, 11:49
Известно, что двухкомнатная квартира площадью 111,1 квадратных метров находится на улице Щербакова. Она стоит 30,5 миллионов рублей.
Она расположена в малоэтажном комплексе высотой до семи этажей. Пространство включает кухню-гостиную, спальню и совмещенный санузел. Указано, что из окон квартиры открывается вид на Вознесенскую церковь, мост Влюбленных и Туру. В объявлении также размещены фотографии роскошной квартиры.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 2026 год планируют сдать в эксплуатацию долгострой по улице Логунова. Работы по возведению здания ведутся более 10 лет.