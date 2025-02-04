Дорого-богато? В Тюмени продают двухкомнатную квартиру за 30,5 миллионов рублей

Она расположена в малоэтажном комплексе высотой до семи этажей. Пространство включает кухню-гостиную, спальню и совмещенный санузел. Указано, что из окон квартиры открывается вид на Вознесенскую церковь, мост Влюбленных и Туру. В объявлении также размещены фотографии роскошной квартиры.