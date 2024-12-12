«Искала фриков для клипа»: тобольская звезда Инстасамка оскорбила популярную блогершу

Она подтвердила, что писала участницам клипа о том, что они могут внести минимальные изменения в образ. Однако полностью менять его не разрешалось, так как девушка и стилист долго продумывали каждый комплект в единой концепции, сроки были сжатыми, да и клим снимается для Зотеевой, а потому ей решать, как все будут в нем выглядеть.