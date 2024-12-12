«Искала фриков для клипа»: тобольская звезда Инстасамка оскорбила популярную блогершу

Posted 12 декабря, 08:46
Published 12 декабря, 08:46
Modified 12 декабря, 08:48
Updated 12 декабря, 08:48
Дарья Граф рассказала о том, что INSTASMKA пригласила ее для съемок в своем последнем клипе. Девушка приняла приглашение и ждала анонса съемок. Однако, когда блогер увидела комплект одежды, в котором ей придется сниматься, ее лицо скривилось.
«Это просто жесть, она захотела как-то меня высмеять в клипе, мне так показалось. Потому что образ был реально какой-то клоунский. Была шуба леопардовая укороченная, шапка меховая, макияж — розовый леопард, просто лицо всё закрыто», — рассказала Граф.
Кроме того, блогеру предложили надеть радужные лосины и туфли на каблуках с цветочным узором. Дарья была в недоумении, почему ей достался именно этот комплект одежды, и предложила внести в него изменения. Но на это предложение она получила отказ.
«Она (Инстасамка — прим.ред) сказала, или ты снимаешься так или ты не снимаешься. На самом деле там был чат, где девочки многие были не очень были довольны своим луком и просили как-то его изменить, но она вроде сначала написала, что вы можете изменить, но в итоге ничего менять она не собиралась», — говорит блогер.
Также, по словам Дарьи Граф, Инстасамка ответила ей, что зовет девушку не как блогера, а как человека с интересной внешностью.
«Она мне сказала, что искала фриков для клипа. И она мне намекнула, что я фрик. А потом она удалила переписку. С одной стороны, кажется, что она такая, как будто добрая, но на самом деле, скажу со стороны, она вообще не изменилась», — высказалась Граф.
Ответ Дарьи Зотеевой не заставил себя долго ждать. Инстасамка объяснила, что самостоятельно занималась подбором девочек для участие в клипе и была заинтересована съемкой Дарья Граф.
«Я написала ей и предложила сняться. Она согласилась и я с моим стилистом ушла делать образы. Около 10 часов мы с моим стилистом и визажистом делали образы для девочек и я лично своими руками делала эту презентацию со всеми луками», — рассказывает Зотеева.
Она подтвердила, что писала участницам клипа о том, что они могут внести минимальные изменения в образ. Однако полностью менять его не разрешалось, так как девушка и стилист долго продумывали каждый комплект в единой концепции, сроки были сжатыми, да и клим снимается для Зотеевой, а потому ей решать, как все будут в нем выглядеть.
«Вернемся к Даше. Она заявляет, что я хотела высмеять ее в своем клипе за счет составленного образа. Но главное не это. Не хочу оставлять это без ответа, так как ее слова, что я назвала всех, кто там снялся фриками — это грязная ложь. Моя единственная цель — снять красивую работу, а не потратить свои деньги, время, ресурсы на то, чтоб унизить Дарью Граф», — объясняет Инстасамка.
Зотеева считает, что основная причина из-за которой Дарья Граф отказалась сниматься в клипе в предложенном образе — это страх, что ее никто не узнает под плотным и необычным макияжем.
«Когда ей прислали полный образ она написала мне, что „меня не узнают под этим мэйком, зачем мне тогда идти?“, тогда я написала ей, что она одна из немногих девочек может позволить себе настолько яркий образ, и я была уверена, что она возьмет этот мэйк и даже будет рада, но ее волнует только то, узнают ее или нет, она попросила поменять макияж и образ, образ я была готова минимально изменить, но макияж -нет, я сказала ей об этом и она слилась со съемки. Получается, что в ее понимании если бы она снималась с этим макияжем, то никто не увидел бы за ним Дарью Граф», — говорит Зотеева.
Также Инстасамка отметила, что другая девушка без проблем взяла макияж, который предлагали Дарье Граф.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни полагают, что Даша Граф была права, и у Зотеевой могла возникнуть обида на неё, ведь между звёздами и раньше случались конфликты. Комментаторы соглашаются с тем, что Зотеева может нарочно вести себя хорошо на публике, а в личной жизни быть совсем другой.
«А разве нет? Мизулина хвост прищемила, Самка резко переобулась в примерную тихую певичку, продвигает семейные ценности, осуждает блогеров, которые снимают своих детей. Человек прославился трешовым поведением и аморальными выходками, такие не меняются», — пишет Мария Мерц.
Однако некоторые люди считают, что Дарья Граф постепенно теряет свою популярность и пытается привлечь внимание к своей персоне за счёт более известной знакомой.
«Ну Граф одевается же примерно так как ей предложили в клипе сняться», — отметила Юлия Короткова.
Сейчас поклонники ждут ответного слова от Дарьи Граф, чтобы узнать, будет ли конфликт развиваться дальше.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что федеральная антимонопольная служба завершила разбирательство в отношении Альфа-банка и популярной исполнительницы Инстасамки из Тюмени. Причиной стало рассмотрение рекламного ролика, который был опубликован на платформе YouTube. В ходе анализа видеоматериала «INSTASAMKA — Альфа-Самка» не было обнаружено нарушений законодательства о рекламе.