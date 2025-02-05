Трое тюменцев пытались убить знакомого отверткой

Posted 5 февраля, 06:34
Published 5 февраля, 06:34
Modified 5 февраля, 06:36
Updated 5 февраля, 06:36
Суд арестовал на время расследования трех человек по делу о попытке убийства. Инцидент случился в ночь на 2 февраля в селе Ярково. По версии следствия, трое родственников распивали спиртное, и один из них пожаловался на соседа. Тогда собутыльники решили убить «обидчика», взяли нож и пошли в соседний дом.
«Василий, Егор и Андрей сначала избили гражданина Т., затем наносили удары отверткой и ножом в область шеи и туловища. После того как он упал, продолжили бить его ногами», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Они решили, что сосед мертв и ушли домой, чтобы придумать, как скрыть преступление. А когда вернулись, поняли, что пострадавший не только жив, но и успел вызвать скорую.
«Довести преступный умысел на убийство 40-летнего потерпевшего трое подозреваемых не смогли. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь», — добавили в областном управлении Следственного комитета.
Подозреваемые останутся под стражей по 1 апреля.
Ранее в Тобольске два студента медицинского колледжа поссорились, и в драке один зарезал другого. Суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строго режима.