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Posted 5 февраля, 06:34

Published 5 февраля, 06:34

Modified 5 февраля, 06:36

Updated 5 февраля, 06:36

Трое тюменцев пытались убить знакомого отверткой

Трое тюменцев пытались убить знакомого отверткой

5 февраля 2025, 06:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Трое жителей села Ярково Тюменкой области сговорились убить знакомого и жестоко ранили его. Но пока обсуждали, как спрятать тело, его забрала скорая.

Суд арестовал на время расследования трех человек по делу о попытке убийства. Инцидент случился в ночь на 2 февраля в селе Ярково. По версии следствия, трое родственников распивали спиртное, и один из них пожаловался на соседа. Тогда собутыльники решили убить «обидчика», взяли нож и пошли в соседний дом.

«Василий, Егор и Андрей сначала избили гражданина Т., затем наносили удары отверткой и ножом в область шеи и туловища. После того как он упал, продолжили бить его ногами», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
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Они решили, что сосед мертв и ушли домой, чтобы придумать, как скрыть преступление. А когда вернулись, поняли, что пострадавший не только жив, но и успел вызвать скорую.

«Довести преступный умысел на убийство 40-летнего потерпевшего трое подозреваемых не смогли. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается квалифицированная помощь», — добавили в областном управлении Следственного комитета.

Подозреваемые останутся под стражей по 1 апреля.

Ранее в Тобольске два студента медицинского колледжа поссорились, и в драке один зарезал другого. Суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строго режима.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Суд#Покушение на убийство#Ярково
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