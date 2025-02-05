Трое тюменцев пытались убить знакомого отверткой

Суд арестовал на время расследования трех человек по делу о попытке убийства. Инцидент случился в ночь на 2 февраля в селе Ярково. По версии следствия, трое родственников распивали спиртное, и один из них пожаловался на соседа. Тогда собутыльники решили убить «обидчика», взяли нож и пошли в соседний дом.