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Ярково

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Октябрь 2023
Силовики заинтересовались тюменской школой, где учительница пнула ребенка
Инцидент произошел 24 октября. Несмотря на извинения, принесенные родителям пострадавшего ребенка, прокуратура провела проверку.
26 октября 2023, 09:30
Май 2023
Молодой тюменец сломал ребра гостье за недостойное поведение
Двадцатидвухлетний парень избил сорокашестилетнюю женщину до перелома грудины и рёбер в селе Ярково. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
1 мая 2023, 11:42
Апрель 2023
Сегодня похоронили ещё одного бойца из нашего региона
Боец Стрельченко Роман Андреевич погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга: прощание с ним состоялось сегодня, 21 апреля 2023 года. Информация об этом появилась в социальной сети Вконтакте.
21 апреля 2023, 16:50

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