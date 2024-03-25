Сегодня похоронили ещё одного бойца из нашего региона

Боец Стрельченко Роман Андреевич погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга: прощание с ним состоялось сегодня, 21 апреля 2023 года. Информация об этом появилась в социальной сети Вконтакте.