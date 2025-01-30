Только на шестой раз мировой судья отказался отпускать тюменца за домашнее насилие

Posted 30 января, 06:44
Published 30 января, 06:44
Modified 30 января, 06:46
Updated 30 января, 06:46
Мировому судье в Омутинском районе поступило дело об угрозе убийством. 18 ноября 2024 года пьяный Петр П. схватил нож и пригрозил зарезать жену. На место прибыли полиция, и инцидент вылился в уголовное дело. В судебном заседании женщина попросила прекратить дело, потому что муж извинился и они помирились.
Но оказалось, что это не первый и даже не второй случай побоев в семье. За плечами Петра уже пять уголовных дел, и каждый раз он ему удавалось убедить жену забрать заявление.
«Суд сделал вывод о невозможности прекращения настоящего уголовного дела для предотвращения нарушения социальной справедливости, безнаказанности преступлений и дальнейшего противоправного поведения подсудимого», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Суд приговорил Петра к обязательным работам.
Ранее суд вернул в спецучреждение жителя Ялуторовска, которого родня забрала домой. Во время каникул мужчина забил лежачего родственника молотком.