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Posted 30 января, 06:44

Published 30 января, 06:44

Modified 30 января, 06:46

Updated 30 января, 06:46

Только на шестой раз мировой судья отказался отпускать тюменца за домашнее насилие

Только на шестой раз мировой судья отказался отпускать тюменца за домашнее насилие

30 января 2025, 06:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Тюменец несколько раз становился фигурантом уголовных дел о домашнем насилии. Каждый раз дела прекращали до вынесения приговора. На шестой раз делу дали ход.

Мировому судье в Омутинском районе поступило дело об угрозе убийством. 18 ноября 2024 года пьяный Петр П. схватил нож и пригрозил зарезать жену. На место прибыли полиция, и инцидент вылился в уголовное дело. В судебном заседании женщина попросила прекратить дело, потому что муж извинился и они помирились.

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Но оказалось, что это не первый и даже не второй случай побоев в семье. За плечами Петра уже пять уголовных дел, и каждый раз он ему удавалось убедить жену забрать заявление.

«Суд сделал вывод о невозможности прекращения настоящего уголовного дела для предотвращения нарушения социальной справедливости, безнаказанности преступлений и дальнейшего противоправного поведения подсудимого», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд приговорил Петра к обязательным работам.

Ранее суд вернул в спецучреждение жителя Ялуторовска, которого родня забрала домой. Во время каникул мужчина забил лежачего родственника молотком.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Омутинский район#Угроза убийством
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