Тюменке пришлось заплатить за скандал с соперницей в соцсети

Две Юлии поссорились в августе 2024 года из-за мужчины. Муж от Юлии Д. ушел к Юлии Ч., но той показалось мало, и она устроила бывшей жене своего возлюбленного скандал в соцсетях. От простой грубости женщина быстро перешла к оскорблениям, а потом и к угрозам.