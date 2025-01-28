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Posted 28 января, 03:38

Published 28 января, 03:38

Modified 28 января, 03:41

Updated 28 января, 03:41

Тюменке пришлось заплатить за скандал с соперницей в соцсети

Тюменке пришлось заплатить за скандал с соперницей в соцсети

28 января 2025, 03:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Суд взыскал с жительницы Абатского района компенсацию за скандал в соцсетях с бывшей женой сожителя.

Две Юлии поссорились в августе 2024 года из-за мужчины. Муж от Юлии Д. ушел к Юлии Ч., но той показалось мало, и она устроила бывшей жене своего возлюбленного скандал в соцсетях. От простой грубости женщина быстро перешла к оскорблениям, а потом и к угрозам.

Брошенная жена не стала терпеть и подала на соперницу в суд. Мировой судья признал ответчицу виновной в оскорблении. Тогда бывшая жена заявила, что только 30 тыс. рублей помогут ей примириться с моральным вредом, который нанесли ей оскорбления и угрозы в переписке. Ответчица согласилась заплатить 4000 рублей.

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«Абатским районным судом с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано», — рассказали в суде.

Как писал «Наш Город», мама школьницы из Тобольска обругала учительницу дочери. Педагог подала в суд и потребовала 200 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Суд#Скандалы#Соцсети
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