Тюменке пришлось заплатить за скандал с соперницей в соцсети

Posted 28 января, 03:38
Published 28 января, 03:38
Modified 28 января, 03:41
Updated 28 января, 03:41
Две Юлии поссорились в августе 2024 года из-за мужчины. Муж от Юлии Д. ушел к Юлии Ч., но той показалось мало, и она устроила бывшей жене своего возлюбленного скандал в соцсетях. От простой грубости женщина быстро перешла к оскорблениям, а потом и к угрозам.
Брошенная жена не стала терпеть и подала на соперницу в суд. Мировой судья признал ответчицу виновной в оскорблении. Тогда бывшая жена заявила, что только 30 тыс. рублей помогут ей примириться с моральным вредом, который нанесли ей оскорбления и угрозы в переписке. Ответчица согласилась заплатить 4000 рублей.
«Абатским районным судом с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано», — рассказали в суде.
Как писал «Наш Город», мама школьницы из Тобольска обругала учительницу дочери. Педагог подала в суд и потребовала 200 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред.