Взрывотехник и наркотики: в военном суде допросили свидетелей по «Тюменскому делу»

Posted 22 января, 14:56
Published 22 января, 14:56
Modified 22 января, 14:58
Updated 22 января, 14:58
В период с 13 по 15 января в рамках судебного процесса были допрошены свидетели по делу. Преимущественно они были связаны с фигурантами дела из Тюмени — Денизом Айдыном и Кириллом Бриком. По данным следствия, они хотели подорвать самодельную взрывчатку в районе ТЭЦ-2. Напомним, что Брик, предположительно, подписал досудебное соглашение. Тюменец признал вину в участии в террористическом сообществе и его приговорили к восьми годам колонии.
Однако на заседания, в рамках которого начали допрашивать свидетелей, не пустили слушателей, о чем «Нашему городу» рассказал собственный источник.
«Первое заседание началось с инцидента, связанного с секретарём суда, которая отказалась впускать слушателей в зал. Это было мотивировано опасением, что они могут быть свидетелями по делу. Хотя согласно законодательству, список свидетелей должен быть известен суду заранее, а личности слушателей не должны вызывать подозрений», — сообщил инсайдер.
В ходе слушания были допрошены свидетели обвинения: потерпевший, понятые и сотрудник ппс, производивший задержание фигурантов из Тюмени.
«Один из понятых, как выяснилось, не выполнил всех требований процедуры. Бирки для опечатывания конвертов ему привезли прямо домой уже ночью, чтобы он заверил их своей подписью. Так как на тот момент конверты уже были запечатаны, он не мог удостовериться в том, что их содержимое соответствует изъятому. Но подпись поставил. Также ему было предложено подписать пустые листы», — уверяет инсайдер.
На этом заседании продолжились допросы свидетелей, среди которых были отец девушки осужденного Брика. Он вовсе заявил, что словам тюменца доверять не стоит.
«Свидетель подтвердил, что Брик злоупотреблял алкоголем и принимал психотропные аптечные вещества. Также он заявил, что Брик показался ему очень эмоциональным человеком, у которого могли быть „проблемы с головой"", — рассказывает источник.
Также в рамках свадебного разбирательства допросили и эксперта-взрывотехника, проводившего экспертизу. Напомним, что у Брика и Айдына при задержании нашли самодельный взрывчатые устройства. В рамках следствия проводился эксперимент, который должен был установить механику работы устройства.
«Однако адвокат Халит Ниязов акцентировал внимание суда на многочисленных нарушениях, допущенных при проведении экспертизы. Эксперт не смог точно ответить на вопрос о дате уничтожения детонаторов, изъятых у обвиняемых, а также не смог назвать количество людей, участвовавших во взрывотехническом эксперименте», — сообщает инсайдер.
Также, по словам участника судебного заседания, возникли вопросы относительно процесса взвешивания веществ, изъятых у обвиняемых.
Несмотря на то, что после вынесения приговора Брику, в суде могли принимать участие 5 фигурантов, дело Романа Паклина все же было выделено в отдельное производство, ранее врачи решали, можно ли признать фигурант дела вменяемым. Однако, после длительного пребывания в психлечебнице, выяснилось, что Паклин находится в здравом уме. А потому рассмотрение его дела было возобновлено, но уже отдельно от других фигурантов. Извест но, что в рамках первого заседания, Паклин отказался от адвоката, которого наняла для него мать.
«Роман заявил ходатайство об отводе защитницы и заявил, что хочет, чтобы его защиту осуществлял адвокат Амиров Илкин. Мама Ромы остро отреагировала на отказ от защитницы с её стороны. Новый защитник Ромы — Илкин Амиров просит у суда дать время для ознакомления с материалами уголовного дела», — рассказал участник судебного заседания.
Напомним, что «Тюменское дело» возбуждено в 2022 году против шести антифашистов из Тюмени, Екатеринбурга и Сургута: Кирилла Брика, Дениза Айдына, Никиты Олейника, Юрия Незнамова, Романа Паклина и Даниила Чертыкова. Их обвиняют в организации и участии в террористическом сообществе, подготовке террористического акта, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. «Наш город» продолжит следить за рассмотрением этого дела.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель Ялуторовска совершил нападение на своего родственника, который находился в беспомощном состоянии. Мужчина, страдающий психическим расстройством, был временно помещён в специальное учреждение, откуда его забрали близкие.