Взрывотехник и наркотики: в военном суде допросили свидетелей по «Тюменскому делу»

Несмотря на то, что после вынесения приговора Брику, в суде могли принимать участие 5 фигурантов, дело Романа Паклина все же было выделено в отдельное производство, ранее врачи решали, можно ли признать фигурант дела вменяемым. Однако, после длительного пребывания в психлечебнице, выяснилось, что Паклин находится в здравом уме. А потому рассмотрение его дела было возобновлено, но уже отдельно от других фигурантов. Извест но, что в рамках первого заседания, Паклин отказался от адвоката, которого наняла для него мать.