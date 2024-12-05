Тоболячка обматерила школьную учительницу. Педагог выдвинула иск на 200 тыс. рублей

Posted 5 декабря, 15:42
Published 5 декабря, 15:42
Modified 5 декабря, 15:44
Updated 5 декабря, 15:44
Конфликт между матерью ученицы и учителем возник из-за низкой успеваемости девочки. Педагог не раз указывала на то, что ученица недостаточно готовится к урокам. Во время одного из занятий, когда девочка отвечала у доски, учительница осталась недовольна её ответом и произнесла слово «кошмар».
Узнав об этом инциденте, мамочка обратилась к классному руководителю с просьбой организовать встречу с учителем математики. При посещении школы женщина заявила, что учитель математики «буллит» её дочь, и в присутствии других учеников оскорбила педагогицу. Оскорбленная учительница решила подать в суд.
Мамочка признала, что не смогла сдержаться и высказала учителю свои претензии. Однако она категорически отказывается извиняться перед педагогом. Женщина утверждает, что действовала в защиту своей дочери, которая, по её мнению, стала жертвой постоянных придирок со стороны учителя.
Педагог же заявила, что ко всем ученикам относится с одинаковым вниманием. По итогам учебного года 2023–2024 Света получила тройку по математике, поэтому учительница проводила с ней и другими детьми дополнительные занятия. С тех пор успеваемость Светы улучшилась. Женщина подтвердила, что действительно употребила слово «кошмар», но отметила, что это её слово-паразит.
В беседах с другими учителями родительница обращалась к учителю математики по фамилии, что воспринималось как неуважительное. При встрече мать ученицы грубо высказалась в адрес педагога в присутствии других детей.
Это происшествие обсуждалось учениками и их родителями, что, по мнению истца, нанесло ущерб её репутации. В связи с этим она обратилась в суд с просьбой взыскать с ответчика 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и оплату госпошлины.
После выслушивания всех сторон, суд частично удовлетворил иск педагога. Истец требовал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей за оскорбления, произнесенные матерью школьницы в адрес учителя.
Однако суд пришел к выводу, что сумма в 50 тысяч рублей будет более справедливой, учитывая финансовое положение ответчика. Кроме того, суд обязал ответчика возместить судебные расходы учителя в размере 3 тысяч рублей. Суд признал, что оскорбления затронули честь и достоинство педагога и вызвали у нее стресс.