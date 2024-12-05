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Posted 5 декабря, 15:42

Published 5 декабря, 15:42

Modified 5 декабря, 15:44

Updated 5 декабря, 15:44

Тоболячка обматерила школьную учительницу. Педагог выдвинула иск на 200 тыс. рублей

Тоболячка обматерила школьную учительницу. Педагог выдвинула иск на 200 тыс. рублей

5 декабря 2024, 15:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Мама ученицы из Тобольска выразила недовольство поведением учителя. Она посчитала, что педагог оскорбил её дочь на глазах у всего класса, и решила разобраться в ситуации в школе. Однако разговор не сложился, родительница не сдержалась и обругала учительницу, за что та подала на нее в суд

Конфликт между матерью ученицы и учителем возник из-за низкой успеваемости девочки. Педагог не раз указывала на то, что ученица недостаточно готовится к урокам. Во время одного из занятий, когда девочка отвечала у доски, учительница осталась недовольна её ответом и произнесла слово «кошмар».

Узнав об этом инциденте, мамочка обратилась к классному руководителю с просьбой организовать встречу с учителем математики. При посещении школы женщина заявила, что учитель математики «буллит» её дочь, и в присутствии других учеников оскорбила педагогицу. Оскорбленная учительница решила подать в суд.

Мамочка признала, что не смогла сдержаться и высказала учителю свои претензии. Однако она категорически отказывается извиняться перед педагогом. Женщина утверждает, что действовала в защиту своей дочери, которая, по её мнению, стала жертвой постоянных придирок со стороны учителя.

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Педагог же заявила, что ко всем ученикам относится с одинаковым вниманием. По итогам учебного года 2023–2024 Света получила тройку по математике, поэтому учительница проводила с ней и другими детьми дополнительные занятия. С тех пор успеваемость Светы улучшилась. Женщина подтвердила, что действительно употребила слово «кошмар», но отметила, что это её слово-паразит.

В беседах с другими учителями родительница обращалась к учителю математики по фамилии, что воспринималось как неуважительное. При встрече мать ученицы грубо высказалась в адрес педагога в присутствии других детей.

Это происшествие обсуждалось учениками и их родителями, что, по мнению истца, нанесло ущерб её репутации. В связи с этим она обратилась в суд с просьбой взыскать с ответчика 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и оплату госпошлины.

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После выслушивания всех сторон, суд частично удовлетворил иск педагога. Истец требовал компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей за оскорбления, произнесенные матерью школьницы в адрес учителя.

Однако суд пришел к выводу, что сумма в 50 тысяч рублей будет более справедливой, учитывая финансовое положение ответчика. Кроме того, суд обязал ответчика возместить судебные расходы учителя в размере 3 тысяч рублей. Суд признал, что оскорбления затронули честь и достоинство педагога и вызвали у нее стресс.

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