Тоболячка обматерила школьную учительницу. Педагог выдвинула иск на 200 тыс. рублей

Сюжет Суд

Мама ученицы из Тобольска выразила недовольство поведением учителя. Она посчитала, что педагог оскорбил её дочь на глазах у всего класса, и решила разобраться в ситуации в школе. Однако разговор не сложился, родительница не сдержалась и обругала учительницу, за что та подала на нее в суд