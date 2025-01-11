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Posted 11 января, 07:07

Published 11 января, 07:07

Modified 11 января, 07:09

Updated 11 января, 07:09

Уволившаяся из-за секс-скандала чиновница станет главой тюменского департамента

Уволившаяся из-за секс-скандала чиновница станет главой тюменского департамента

11 января 2025, 07:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Администрация г.Тюмени
Кресло исполняющего обязанности директора тюменского департамента по спорту и молодежной политике может занять экс-заместитель директора департамента по молодежной политике Светлана Субботина. Об этом сообщили инсайдеры.

По данным источника, Субботину назначат на должность в ближайшее время, пишет Ура.Ру.

Напомним, заместитель директора департамента по спорту молодежной политике Тюмени Светлана Субботина подала в отставку в 2016 году. Причиной ее ухода из правительства региона стал скандал с порносъемкой, участие в которой принимал ее 17-летний сын. В 2017 году Субботина вернулась на работу в администрацию.

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