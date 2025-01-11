Уволившаяся из-за секс-скандала чиновница станет главой тюменского департамента

Posted 11 января, 07:07
Published 11 января, 07:07
Modified 11 января, 07:09
Updated 11 января, 07:09
По данным источника, Субботину назначат на должность в ближайшее время, пишет Ура.Ру.
Напомним, заместитель директора департамента по спорту молодежной политике Тюмени Светлана Субботина подала в отставку в 2016 году. Причиной ее ухода из правительства региона стал скандал с порносъемкой, участие в которой принимал ее 17-летний сын. В 2017 году Субботина вернулась на работу в администрацию.
Ранее «Наш Город» писал, что глава департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич подал в отставку в начале января этого года. О своем уходе он сообщил в социальных сетях.