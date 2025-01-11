Уволившаяся из-за секс-скандала чиновница станет главой тюменского департамента

Напомним, заместитель директора департамента по спорту молодежной политике Тюмени Светлана Субботина подала в отставку в 2016 году. Причиной ее ухода из правительства региона стал скандал с порносъемкой, участие в которой принимал ее 17-летний сын. В 2017 году Субботина вернулась на работу в администрацию.