Тюменец забил молотком лежачего больного

Posted 22 января, 06:16
Published 22 января, 06:16
Modified 22 января, 06:18
Updated 22 января, 06:18
В сентябре 2024 года родственники забрали помещенного на лечение мужчину и отправили погостить в дом лежачего родича. Однажды придя их проведать, близкие увидели, что парализованный мужчина лежит с пробитой головой весь в крови. Выяснилось, что бывший в спецучреждении родственник забил его молотком из-за внезапной неприязни.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ о причинении смертельных побоев. Но экспертиза признала подозреваемого невменяемым. Поэтому Ялуторовский районный суд не отправил его в тюрьму, а назначил принудительные меры медицинского характера. Мужчину вернут в спецучреждение.
Ранее жительница Тюменского района убила знакомого на спор. Женщина была пьяна и выбрала в жертвы спящего товарища.