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Posted 22 января, 06:16

Published 22 января, 06:16

Modified 22 января, 06:18

Updated 22 января, 06:18

Тюменец забил молотком лежачего больного

Тюменец забил молотком лежачего больного

22 января 2025, 06:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Житель Ялуторовска забил лежачего родственника молотком. Невменяемого мужчину сердобольная родня забрала из спецучреждения погостить.

В сентябре 2024 года родственники забрали помещенного на лечение мужчину и отправили погостить в дом лежачего родича. Однажды придя их проведать, близкие увидели, что парализованный мужчина лежит с пробитой головой весь в крови. Выяснилось, что бывший в спецучреждении родственник забил его молотком из-за внезапной неприязни.

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Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ о причинении смертельных побоев. Но экспертиза признала подозреваемого невменяемым. Поэтому Ялуторовский районный суд не отправил его в тюрьму, а назначил принудительные меры медицинского характера. Мужчину вернут в спецучреждение.

Ранее жительница Тюменского района убила знакомого на спор. Женщина была пьяна и выбрала в жертвы спящего товарища.

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