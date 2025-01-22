Тюменец забил молотком лежачего больного

В сентябре 2024 года родственники забрали помещенного на лечение мужчину и отправили погостить в дом лежачего родича. Однажды придя их проведать, близкие увидели, что парализованный мужчина лежит с пробитой головой весь в крови. Выяснилось, что бывший в спецучреждении родственник забил его молотком из-за внезапной неприязни.