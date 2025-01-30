Тюменец наехал на силовика и провез его три километра на капоте автомобиля. ВИДЕО

Posted 30 января, 06:31
Published 30 января, 06:31
Modified 30 января, 06:33
Updated 30 января, 06:33
Данное действо привлекло внимание силовиков — его попытались задержать.
«Пытаясь избежать ответственности тюменец наехал на представителя власти и провез его 3 километра на капоте автомобиля, пока последний не упал на асфальт проезжей части», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Пострадавшего силовика доставили с травмами м медучреждение, а пытавшегося сбежать тюменца задержали. В отношении 41-летнего мужчины заведено уголовное дело. В ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области задержали двух братьев-цыган. Из подозревают в квартирных кражах, совершенных в Исетском районе.