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Posted 30 января, 06:31

Published 30 января, 06:31

Modified 30 января, 06:33

Updated 30 января, 06:33

Тюменец наехал на силовика и провез его три километра на капоте автомобиля. ВИДЕО

Тюменец наехал на силовика и провез его три километра на капоте автомобиля. ВИДЕО

30 января 2025, 06:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Инцидент произошел 11 января 2025 года днем. 41-летний мужчина в тот день находился на участке внешней запретной зоны одного из исправительных учреждений УФСИН России — он пытался перебросить осужденным сверток с запрещенным веществом.

Данное действо привлекло внимание силовиков — его попытались задержать.

«Пытаясь избежать ответственности тюменец наехал на представителя власти и провез его 3 километра на капоте автомобиля, пока последний не упал на асфальт проезжей части», — сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Видео: СУ СК по Тюменской области.

Пострадавшего силовика доставили с травмами м медучреждение, а пытавшегося сбежать тюменца задержали. В отношении 41-летнего мужчины заведено уголовное дело. В ближайшее время оно будет рассмотрено в суде.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области задержали двух братьев-цыган. Из подозревают в квартирных кражах, совершенных в Исетском районе.

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