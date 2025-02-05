Приправа с сюрпризом. В Тобольскую колонию наркотик пытались пронести в майонезе

Posted 5 февраля, 11:07
Published 5 февраля, 11:07
Modified 5 февраля, 11:17
Updated 5 февраля, 11:17
Как рассказали представители Тобольского УФСИН, принесла продукты на пропускной пункт женщина, а у проверяющих сразу возникли вопрос к упаковке майонеза, которая выглядела так, что ее явно использовали не по назначению. Вскрыв ее, охранники увидели внутри сверток, в нем было почти три грамма мефедрона.
Женщина, отвечая на вопросы представителей УФСИН сообщила, что это не ее. Ей продукты передал знакомый ее сожителя. Его сразу начали искать.
В итоге передавшего продукты задержали. Как оказалось, все гениальное — просто. Мужчина просто написал письмо своему свободному другу, дескать, в продукты нужно положить наркотики, но запрятать так, чтобы никто не заметил.
Товарищ отказывать не стал, сразу вышел в интернет, нашел наркомагазин и купил вещества, а потом засунул их в пачку майонеза.
Вынесли приговор другу сидящего без судебного разбирательства. Он сам настоял на этом. Судья приговорил доставщика к 7 месяцам колонии, но по истечению срока давности за счет времени нахождения в СИЗО, подсудимый был освобожден в зале суда.
Ранее сообщалось о том, что тюменец наехал на силовика и провез его три километра на капоте автомобиля.