Приправа с сюрпризом. В Тобольскую колонию наркотик пытались пронести в майонезе

Как рассказали представители Тобольского УФСИН, принесла продукты на пропускной пункт женщина, а у проверяющих сразу возникли вопрос к упаковке майонеза, которая выглядела так, что ее явно использовали не по назначению. Вскрыв ее, охранники увидели внутри сверток, в нем было почти три грамма мефедрона.