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Posted 5 февраля, 11:07

Published 5 февраля, 11:07

Modified 5 февраля, 11:17

Updated 5 февраля, 11:17

Приправа с сюрпризом. В Тобольскую колонию наркотик пытались пронести в майонезе

Приправа с сюрпризом. В Тобольскую колонию наркотик пытались пронести в майонезе

5 февраля 2025, 11:07
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
О необычной попытке контрабанды рассказали представители УФСИН Тобольска. Там в упаковке майонеза был запрятан сюрприз для арестанта — упаковка мефедрона.

Как рассказали представители Тобольского УФСИН, принесла продукты на пропускной пункт женщина, а у проверяющих сразу возникли вопрос к упаковке майонеза, которая выглядела так, что ее явно использовали не по назначению. Вскрыв ее, охранники увидели внутри сверток, в нем было почти три грамма мефедрона.

Женщина, отвечая на вопросы представителей УФСИН сообщила, что это не ее. Ей продукты передал знакомый ее сожителя. Его сразу начали искать.

В итоге передавшего продукты задержали. Как оказалось, все гениальное — просто. Мужчина просто написал письмо своему свободному другу, дескать, в продукты нужно положить наркотики, но запрятать так, чтобы никто не заметил.

Товарищ отказывать не стал, сразу вышел в интернет, нашел наркомагазин и купил вещества, а потом засунул их в пачку майонеза.

Вынесли приговор другу сидящего без судебного разбирательства. Он сам настоял на этом. Судья приговорил доставщика к 7 месяцам колонии, но по истечению срока давности за счет времени нахождения в СИЗО, подсудимый был освобожден в зале суда.

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Ранее сообщалось о том, что тюменец наехал на силовика и провез его три километра на капоте автомобиля.

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#Александр Смирнов#Суд#Наркотики#Колонии#Исправительная колония
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