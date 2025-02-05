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Posted 5 февраля, 07:49

Published 5 февраля, 07:49

Modified 5 февраля, 08:52

Updated 5 февраля, 08:52

В Тюменской области арестанты устроили бунт в изоляторе

В Тюменской области арестанты устроили бунт в изоляторе

5 февраля 2025, 07:49
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 февраля в изоляторе временного содержания МО МВД России «Тобольский». Там пятеро арестантов, переведенных из тюменского СИЗО, заблокировали дверь своей камеры в знак протеста.
«В ночное время пятеро граждан этапированных из Тюмени в изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России „Тобольский“ заблокировали дверь камеры и отказывались впускать сотрудников полиции. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения нарушители не реагировали», — рассказали «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В итоге сотрудникам полиции пришлось выбить дверь и применить к бунтующим физическую силу и специальные средства. Одного из арестантов, нанесшего себе на резанные раны, госпитализировали.

«В настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — пояснили в пресс-службе УМВД.
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Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2023 года в Тобольске пятеро арестованных устроили бунт в изоляторе. Обвиняемым в грабежах, изнасилованиях и разбоях не понравились условия содержания в СИЗО № 1.

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