Пенсионер погиб при пожаре в Вагайском районе

Posted 5 февраля, 07:19
Published 5 февраля, 07:19
Modified 5 февраля, 07:21
Updated 5 февраля, 07:21
Пожар случился вскоре после 07:00 часов 5 февраля в селе Фатеево. Прибывшие пожарные увидели, что одна из квартир полыхает. С огнем удалость справиться, но во время проверки внутри нашли тело погибшего.
«Площадь пожара составила 20 кв. м. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1957 года рождения», — рассказал помощник начальника СПТ 8 ПСО главка МЧС по Тюменской области Денис Мясников.
Специалисты работают на месте пожара, чтобы выяснить причину возгорания. Проводится процессуальная проверка в связи с гибелью человека.
Жительница деревни Новые Юрты погибла во время пожара в частном доме в ночь на 27 января. Когда пожарные прибыли на место, огонь полностью охватил деревяный частный дом.