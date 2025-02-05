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Posted 5 февраля, 07:19

Published 5 февраля, 07:19

Modified 5 февраля, 07:21

Updated 5 февраля, 07:21

Пенсионер погиб при пожаре в Вагайском районе

Пенсионер погиб при пожаре в Вагайском районе

5 февраля 2025, 07:19
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.
67-летний мужчина стал жертвой пожара в двухквартирном доме в Вагайском районе. Когда пожарные приехали к месту ЧП, огонь бушевал внутри одной из квартир.

Пожар случился вскоре после 07:00 часов 5 февраля в селе Фатеево. Прибывшие пожарные увидели, что одна из квартир полыхает. С огнем удалость справиться, но во время проверки внутри нашли тело погибшего.

«Площадь пожара составила 20 кв. м. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1957 года рождения», — рассказал помощник начальника СПТ 8 ПСО главка МЧС по Тюменской области Денис Мясников.
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Специалисты работают на месте пожара, чтобы выяснить причину возгорания. Проводится процессуальная проверка в связи с гибелью человека.

Жительница деревни Новые Юрты погибла во время пожара в частном доме в ночь на 27 января. Когда пожарные прибыли на место, огонь полностью охватил деревяный частный дом.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюменская область#Вагайский район#Пожар#МЧС
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