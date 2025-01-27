Тюменка сгорела в собственном доме

Posted 27 января, 03:17
Published 27 января, 03:17
Modified 27 января, 05:33
Updated 27 января, 05:33
ЧП случилось в деревне Новые Юрты Аромашевского района. Сигнал о пожаре поступил в службу спасения вскоре после 02:00 часов. Когда пожарные прибыли на место, огонь полностью охватил деревяный частный дом на улице Центральной. Площадь пожара составила 36 кв. м.
«К сожалению, на пожаре погиб человек. Пожар ликвидирован, ведутся работы по проливке и разборке конструкций. Причина возгорания устанавливается», — рассказал сотрудники 27 ПСО ГУ МЧС по Тюменской области Евгений Трифонов.
В противопожарной службе Тюменской области уточнили, что в огне погибла женщина.
На месте работают криминалисты. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели человека. Пока проводится доследственная проверка. Предстоит установить личность погибшей и точную причину ее смерти, эту работу доверят экспертам.
Напомним, житель Тюмени погиб при пожаре в частном двухэтажном доме. Предварительно, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты.