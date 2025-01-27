Тюменка сгорела в собственном доме

ЧП случилось в деревне Новые Юрты Аромашевского района. Сигнал о пожаре поступил в службу спасения вскоре после 02:00 часов. Когда пожарные прибыли на место, огонь полностью охватил деревяный частный дом на улице Центральной. Площадь пожара составила 36 кв. м.